Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 500.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Einzelhandel sowie den Gastronomie- und Hotelmarkt.



Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und hat weltweit knapp 3 Millionen Kunden. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (21.03.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für Aktie der TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) 19,50 Euro auf 22 Euro.Das endgültige Zahlenwerk von TAKKT für 2017 beinhalte keine Überraschungen. Der Umsatz sei organisch um 0,4% gestiegen, während der ausgewiesene Umsatz mit 1,12 Mrd. EUR 0,8% niedriger ausgefallen sei als im Vorjahr. Die EBITDA-Marge sei um 1,7%-Punkte auf 13,5% gesunken. Dies sei zurückzuführen auf positive Einmalerträge im Vorjahr, höhere Kosten für die Umsetzung der Digitalen Agenda und die schwache Umsatzentwicklung. Das EPS sei dank eines positiven Steuereffekts dennoch von 1,39 EUR im Vorjahr auf 1,47 EUR angestiegen, den Aktionären werde auf der HV eine unveränderte Dividende von 0,55 EUR vorgeschlagen werden. Trotz höherer Investitionen habe die um Pensionsrückstellungen adjustierte Nettoverschuldung um knapp 40 Mio. auf 194 Mio. EUR reduziert werden können.Für das laufende Geschäftsjahr habe sich das Management etwas vorsichtiger als von dem Analysten gedacht geäußert. Der Umsatz solle organisch um etwa 3% zulegen (LBBWe: 5%) und die EBITDA-Marge bei 13,5% verharren (LBBWe: 14,0%). Der Analyst habe daher seine EBITDA-Prognose für 2018 von bisher 167 Mio. auf 158 Mio. EUR reduziert (2019e: 174 Mio. EUR). Dank einer sinkenden Steuerquote dürfte das Nettoergebnis allerdings höher als bisher erwartet ausfallen, weshalb er seine EPS-Prognose für 2018 von bisher 1,32 EUR auf 1,39 EUR angehoben habe (2019e: 1,58 EUR). Die Dividende dürfte in den nächsten beiden Jahren um jeweils 0,05 EUR ansteigen. Mangels einer aussagekräftigen Peergroup habe er den fairen Wert der Aktie aus den historischen Bewertungsmultiplikatoren abgeleitet.Auf Basis aktualisierten Schätzungen ergibt sich daraus ein fairer Wert von 22,00 EUR, womit Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, die TAKKT-Aktie unverändert mit "halten" einstuft. Risiken für seinen Investment Case würden sich insbesondere aus gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten in den Kernregionen Nordamerika und Europa ergeben. Das Kursziel laute nach wie vor 22,00 EUR. (Analyse vom 21.03.2018)Börsenplätze TAKKT-Aktie: