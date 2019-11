Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie:



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (14.11.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF).Die TAG Immobilien AG habe die strategische Entscheidung getroffen, das eigene Geschäftswachstum durch den Eintritt in den polnischen Wohnimmobilienmarkt voranzutreiben. Den Zugang verschaffe ihr die Übernahme des polnischen Immobilienentwicklers Vantage Development S.A., der bereits über eine substanzielle Projektpipeline im Großraum Breslau verfüge. Für den Ausbau des Wohnimmobilienbestands werde TAG in den nächsten Jahren in Polen Neubauobjekte kaufen, die von Vantage Development und anderen Immobilienentwicklern fertiggestellt würden.Der polnische Markt biete günstige demographische und wirtschaftliche Perspektiven mit attraktiven Großstädten für den Aufbau einer kritischen Masse an Wohnimmobilien. Während die Ausweitung des in Deutschland erfolgreichen Geschäftsmodells auf Polen für die TAG Immobilien AG klare Wachstumschancen biete, berge der Eintritt in einen neuen, bisher unbekannten Markt auch immer Umsetzungsrisiken, die sich erst im Laufe der Zeit zeigen würden.Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, ist hinsichtlich der erweiterten Geschäftsstrategie per saldo positiv gestimmt und rät weiterhin zum Halten der TAG Immobilien-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von EUR 21,60. (Analyse vom 13.11.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der TAG Immobilien AG: Keine vorhanden.