Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

15,264 EUR +2,18% (07.11.2017, 14:54)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) fungiert als Holding eines diversifizierten Immobilienkonzerns, dessen Aktivitäten sowohl den Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich wie auch den kompletten Dienstleistungssektor umfassen. Der Fokus der Gesellschaft liegt dabei auf dem deutschen Immobilienmarkt und hier vor allem auf Metropolregionen wie Hamburg, Berlin, München, Leipzig und Nordrhein-Westfalen. Auf Bestandshaltung und Asset Management ausgerichtet, realisiert der Konzern Wertsteigerungspotenziale innerhalb des Portfolios. (07.11.2017/ac/a/d)





HamburgHannover (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF).Auch die Ergebniszahlen für die ersten drei Quartale 2017 hätten die Markterwartungen übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor dem Hintergrund der Portfolioausweitung, geringerer Refinanzierungskosten und einer weiterhin günstigen Marktentwicklung habe der Vorstand einen erfreulichen Ausblick auf die Jahresprognose für 2018 gegeben, die ein dynamisches Wachstum für das operative Ergebnis und die Dividende in Aussicht stelle.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die TAG Immobilien-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 16 auf 16,60 Euro angehoben. (Analyse vom 07.11.2017)XETRA-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:15,26 EUR +1,84% (07.11.2017, 14:48)