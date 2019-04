Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Nach einer sechsmonatigen Aufwärtsphase, in der der Goldpreis um 175 US-Dollar je Feinunze auf 1.345 US-Dollar zulegte, wurden im März Gewinne mitgenommen, so Joe Foster, Portfolio Manager bei VanEck.Am Monatsende hätten sich die Edelmetallmärkte aufgrund des Preisverfalls bei Palladium auf breiter Front geschwächt präsentiert. Zudem habe es Berichte über umfangreiche Verkäufe seitens der türkischen Regierung gegeben, um die Türkische Lira im Vorfeld der Wahlen am 31. März nach oben zu ziehen. Gold habe den Monat mit einem Verlust von 21,01 US-Dollar je Feinunze (minus 1,6 Prozent) bei 1.292,30 US-Dollar beendet.Das erste Quartal in diesem Jahr sei von einer Fusionswelle geprägt gewesen. Barrick Gold (ISIN CA0679011084/ WKN 870450) (7 Prozent des Nettovermögens) habe sein feindliches Übernahmeangebot für Newmont Mining (ISIN US6516391066/ WKN 853823) (6,2 Prozent des Nettovermögens) am 11. März zurückgezogen. Noch am selben Tag hätten die beiden Konzerne ein Joint-Venture (JV) über die Zusammenlegung ihrer Geschäftsaktivitäten in Nevada verkündet. Damit würden sich die gemeinsamen Produktionskapazitäten in Nevada auf 4 Millionen Feinunzen pro Jahr summieren und Barrick als JV-Operator rechne mit Synergien in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar. Nach jahrelangen Verhandlungen hätten diese beiden Konkurrenten auf Drängen der Aktionäre in nur zwei Wochen ein JV auf die Beine gestellt. (Ausgabe vom 11.04.2019) (12.04.2019/ac/a/m)