Börsenplätze Synchrony-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Synchrony-Aktie:

42,20 EUR +2,73% (29.12.2021, 11:49)



NYSE-Aktienkurs Synchrony-Aktie:

46,46 USD +0,61% (28.12.2021, 22:10)



ISIN Synchrony-Aktie:

US87165B1035



WKN Synchrony-Aktie:

A117UJ



Ticker-Symbol Synchrony-Aktie:

SFE



NYSE-Symbol Synchrony-Aktie:

SYF



Kurzprofil Synchrony Financial:



Synchrony Financial (ISIN: US87165B1035, WKN: A117UJ, Ticker-Symbol: SFE, NYSE-Symbol: SYF) ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen für Privatkunden. Diesem Kundenkreis bietet Synchrony eine breite Palette an spezialisierten Kredit- und Bankprodukten für die Bereiche Digital, Einzelhandel, Haus, Auto, Reisen, Gesundheit und Haustiere. (29.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Synchrony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Finanzdienstleistungsunternehmens Synchrony Financial (ISIN: US87165B1035, WKN: A117UJ, Ticker-Symbol: SFE, NYSE-Symbol: SYF) unter die Lupe.Das Volumen digitaler Zahlungen habe durch die Pandemie einen regelrechten Schub erhalten. Doch für Platzhirsche wie PayPal sei 2021 dennoch kein erfolgreiches Jahr gewesen, zumindest mit Blick auf die Aktienkurse. Nischenanbieter wie Synchrony Financial hätten hingegen 2021 eine Outperformance geschafft. "Der Aktionär" wage einen Ausblick auf das kommende Jahr.Synchrony Financial sei einer der größten Kreditkarte-Anbieter in den USA und vertreibe auch viele White-Label-Produkte für Großkunden. Damit hänge der Konzern traditionell stark an der US-Wirtschaft und den Konsumausgaben der Amerikaner. Da beide Wirtschaftsfaktoren in diesem Sommer steil in die Höhe geschossen seien, sei es kein Wunder, dass die Synchrony-Aktie in 2021 bisher 34 Prozent Performance geschafft habe. Der S&P 500 sei auf rund 27 Prozent gekommen.Bei Synchrony stimme das Risikoprofil, denn durch ein gutes Management seien Kreditausfälle bisher unter dem Branchendurchschnitt geblieben. Neben der Fortsetzung der Konjunkturerholung im Frühjahr spreche auch der strategische Fokus von Synchrony für weitere Kursgewinne. Denn der Konzern stoße immer mehr in das Geschäft der Zahlungsdienstleister vor und wickele digitale Zahlungen über eigene Systeme ab. Damit sei man innovativer als andere Wettbewerber, die immer noch nur reine Kartenzahlungen anbieten würden.Fast unschlagbar sei die Aktie bei der Bewertung: Das für 2022 erwartete KGV belaufe sich lediglich auf 8. Das liege unter dem eigenen 10-Jahres-Schnitt von 10. Die Konkurrenz sei zudem deutlich höher bewertet. Das liege natürlich auch daran, dass viele Unternehmen vor allem im Bereich der digitalen Zahlungen tätig seien, wie zum Beispiel PayPal oder Block (ehemals Square) ( ISIN US8522341036 WKN A143D6 ). Dort würden höhere Bewertungen akzeptiert. Allerdings sei der Unterscheid für die Peers mit einem KGV von 22 für das kommende Jahr dann doch recht deutlich.Wer Synchrony noch nicht im Depot habe und auf die Erholung der US-Wirtschaft setzen möchte, warte ein Chartsignal ab. Die Bewertung sei sehr günstig und die Perspektiven für 2022 seien gut.Bereits investierte Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Synchrony-Aktie. Der Stopp liege bei 28 Euro. (Analyse vom 29.12.2021)