Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) habe für 2021 einen Anstieg des EBITDA um über 100% auf 3,1 Mrd. Euro gemeldet. Das Ergebnis habe den Markterwartungen und der eigenen Prognose des Unternehmens gemeldet. Der Umsatz sei 2021 um 48,6% auf 15,9 Mrd. Euro (vorher 15,3 Mrd. Euro) gestiegen. Das Unternehmen schlage für 2021 eine Dividende von 3,40 Euro je Aktie vor.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) erwarte für 2022 einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 7% auf 12 Mrd. Euro.



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) rechne mit einer Verlangsamung des Umsatzwachstums in diesem Jahr, da die Rohstoffpreise hoch bleiben würden und sich die Weltwirtschaft voraussichtlich abschwächen werde. Das Unternehmen erwarte ein Umsatzwachstum von 5 bis 7% im Jahr 2020, gegenüber 8,7% im Jahr 2021. Symrise habe auch gesagt, dass es erwarte, dass seine EBITDA-Marge im Gesamtjahr 2022 bei 21% liegen werde.



Einschätzungen von Analysten:



Morgan Stanley stufe Symrise auf "equal-weight" hoch. Das Kursziel sei auf 108,00 Euro gesetzt worden. (01.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den europäischen Aktienmärkten ist heute eine gewisse Risk-off-Stimmung festzustellen, so die Experten von XTB.Während die meisten europäischen Blue-Chip-Indices den heutigen Handelstag wenig verändert begonnen hätten, habe im weiteren Verlauf Schwäche eingesetzt. Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der französische CAC (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) würden 1,4% niedriger handeln, während der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) um 1% falle. Der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) werde im Tagesverlauf unverändert gehandelt. Es gebe keinen eindeutigen Grund für diese Abwärtsbewegung. Es habe einige Berichte über den Einmarsch belarussischer Truppen in die Ukraine gegeben, aber die Abwärtsbewegung habe bereits 1-2 Stunden vor dem Auftauchen dieser Nachrichten begonnen.Unternehmensnachrichten: