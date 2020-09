ISIN Symrise-Aktie:

Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (25.09.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Symrise-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) charttechnisch unter die Lupe."Märkte können viel länger irrational sein, als man selber liquide ist." Mit diesem Zitat habe sich Keynes als ein heimlicher Anhänger der Technischen Analyse geoutet, denn es besitze eine große inhaltliche Nähe zum "the trend is your friend" aus der Welt der Linien. Im Fall der Symrise-Aktie trage der Basisaufwärtstrend bereits seit dem Jahr 2009. Neben der hohen Trendstabilität falle ein weiteres, sich wiederholendes Verhaltensmuster auf: Dynamische Aufschwungphasen würden regelmäßig von langanhaltenden Seitwärtsperioden unterbrochen. Als Beispiele würden die seitliche Schiebezone von 2010 bis 2012 sowie ein weiteres Konsolidierungsmuster von 2015 bis 2018 dienen. Aktuell habe die Frühjahrskorrektur eine lehrbuchmäßige Bestätigung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 77,32 EUR) gebracht. Da sich dieser gleitende Durchschnitt als Sprungbrett erwiesen habe, habe letztlich auch der Aufwärtstrend seit Sommer 2011 (akt. bei 86,05 EUR) verteidigt werden können. Der anschließende Spurt auf ein neues Allzeithoch habe im Wesentlichen drei Implikationen.Erstens entstehe damit eines der besten Signale der Technischen Analyse. Zweitens könnten Anleger vor dem Hintergrund des diskutierten Musters "Hausse - Konsolidierung - Fortsetzung der Rally" von einem erneuten Kursaufschwung ausgehen. Drittens lasse die Kursentwicklung der letzten Monate ein sog. "V-Muster" entstehen. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnitts vom Ende des 1. Quartals ergebe sich ein rechnerisches Kursziel von rd. 129 EUR. Andererseits würden diverse Indikatoren den Marathonlauf der letzten Jahre mit Extremniveaus quittieren. Während der RSI in überkauftes Terrain vorgestoßen sei, notiere der MACD im historischen Kontext so hoch wie niemals zuvor - ohne dabei bisher ein Verkaufssignal zu generieren. In der Summe würde eine Verschnaufpause guttun. Das bringe uns unmittelbar zu einer der wichtigsten Unterstützungen: Die alte Ausbruchsmarke bei 100 EUR - gleichzeitig die Nackenlinie der o. g. V-Formation - gelte es in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie118,25 EUR -0,42% (24.09.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:118,10 EUR -0,34% (25.09.2020, 08:48)