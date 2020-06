Börsenplätze Symrise-Aktie:



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (25.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jetzt sei es raus: Der krisengeschüttelte Zahlungsdienstleister Wirecard habe Insolvenz angemeldet. Spätestens im September werde der Konzern damit seinen Platz im DAX räumen müssen. Spannend werde nun das Rennen um die Nachfolge. An der Börse würden die potenziellen Aufsteiger bereits zulegen.Neben der Sonderstory bei der Lufthansa seien die drei Top-Gewinner im MDAX die möglichen DAX-Kandidaten. Symrise, Delivery Hero und Siemens Healthineers würden allesamt gut zwei Prozent zulegen. Aktuell würden sich vor allem Symrise und Delivery Hero sowohl bei der Marktkapitalisierung als auch beim Börsenumsatz ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Healthineers habe lediglich dann eine Chance, wenn die Mutter Siemens bis September weitere Anteile verkaufe.Spannung verspreche das Chartbild vor allem bei Symrise. Vom Corona-Tief bei 71,20 Euro habe die Aktie des Duft- und Aromenherstellers inzwischen etwa 40 Prozent zugelegt. Heute habe der MDAX-Titel auf Intraday-Basis sogar ein neues Rekordhoch bei 101,17 Euro aufgestellt. Noch lasse der nachhaltige Sprung über die 100-Euro-Marke, die erstmals im Februar kurz überwunden worden sei, aber auf sich warten. Entscheidend sei, dass nun auch auf Schlusskursbasis dreistellige Kurse erreicht würden - hier liege das Hoch bislang bei 99,68 Euro. Sollte dies gelingen, seien schnelle Anschlussgewinne möglich."Der Aktionär" habe bereits vor der Insolvenz von Wirecard auf die DAX-Fantasie bei Symrise hingewiesen. Delivery Hero habe bereits in den vergangenen Monaten deutlich zugelegt. Durch die Corona-Krise bekomme das Geschäft mit Online-Essenslieferungen einen regelrechten Boost. Das Potenzial dürfte hier noch lange nicht ausgereizt sein. Die Aktie bleibe ebenfalls auf der Kaufliste.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Symrise.