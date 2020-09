ISIN Symrise-Aktie:

Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.408 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (03.09.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise: Immer weiter, immer höher - AktienanalyseDer Duft- und Aromenhersteller Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) hat die Corona-Krise bislang ohne größere Blessuren überstanden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar seien Zusätze für teure Parfüms zuletzt weniger gefragt gewesen. Und auch bei Aromen etwa für Erfrischungsgetränke sei es angesichts geschlossener Bars und Restaurants schlechter gelaufen. Dafür aber hätten die Menschen viel stärker bei Hygieneprodukten zugegriffen. Zudem sei das Ende 2019 übernommene US-Unternehmen ADF/IDF schneller als geplant gewachsen. In Summe habe der Konzern seinen Umsatz daher im ersten Halbjahr um 7,6 Prozent auf 1,82 Mrd. Euro steigern können. Bereinigt habe das Plus 3,4 Prozent betragen. Noch schneller sei es für das operative Ergebnis nach oben gegangen. Hier habe der Zuwachs bei knapp zwölf Prozent auf 393 Mio. Euro gelegen, was einer Marge von 21,6 Prozent entspreche.Das Management werde daher etwas mutiger. "Auch wenn sich der weitere Verlauf der Corona-Pandemie schwer absehen lässt, gehen wir angesichts unserer Leistung im ersten Halbjahr mit Zuversicht in die zweite Jahreshälfte", so CEO Heinz-Jürgen Bertram. Als Ziel für 2020 nenne der Manager nun eine EBITDA-Marge zwischen 21 und 22 Prozent. Zuvor habe die Prognose bei 20 Prozent gelegen. Beim Umsatz wolle Symrise weiterhin schneller wachsen als der Markt - so etwas höre die Börse natürlich gerne. Laut Analysten hat Symrise dank des Wachstums in den vergangenen Jahren zudem eine gute Chance bei einer der nächsten Indexüberprüfungen in den DAX aufzusteigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 35/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie117,15 EUR -0,30% (03.09.2020, 11:24)Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:117,05 EUR -0,72% (03.09.2020, 11:39)