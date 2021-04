Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (29.04.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF), erhöht aber sein Kursziel.Der Umsatz für das erste Quartal 2021 (+4% y/y) sei hinter der Analysten-Prognose zurückgeblieben, habe aber über dem Marktkonsens gelegen. Die Q1-Erlösentwicklung sei durch ein hohes organisches Wachstum (+11% y/y) sowie Gegenwind von der Währungsseite (-7% y/y) geprägt gewesen. Allerdings sei dabei zu berücksichtigen, dass die organische Dynamik zumindest teilweise durch einen Basiseffekt (relativ schwaches Q1 2020 (+2% y/y)) sowie einen Nachholeffekt (Umsatzbelastung in Q4 2020 (+0,7% y/y) wegen Cyberangriff) begünstigt worden sei.Während der Umsatzausblick für 2021 (u.a. organisch +5% bis +7% y/y) explizit bestätigt worden sei, habe der Chemiekonzern keine Angaben zu den weiteren 2021er Zielsetzungen (u.a. EBITDA-Marge: rund 21% (Gj. 2020: 21,1%)) gemacht. Die Ziele für das Jahr 2025 (Umsatz: 5,5 bis 6,0 Mrd. Euro; EBITDA-Marge: 20% bis 23%) hätten abermals eine Bestätigung erfahren. Die Analysten-Prognosen hätten Bestand (u.a. EPS 2021e: 2,53 Euro; EPS 2022e: 2,81 Euro). Die Symrise-Aktie gehöre nach wie vor zu den aussichtsreichsten Aufnahmekandidaten für den DAX40 (März-Rangliste: Platz 31 (Vj.: 30)).In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (zwölf Monate) lautet das Votum für die Symrise-Aktie nach wie vor "verkaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 94,00 auf 96,00 Euro angehoben. (Analyse vom 29.04.2021)