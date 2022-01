ISIN Symrise-Aktie:

Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (06.01.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Symrise: Gewisses Risiko vorhanden - ChartanalyseMit Spannung werden Trader und Anleger derzeit das Kursgeschehen in der Symrise-Aktie (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) verfolgen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Verantwortlich dafür sei die Konsolidierung der letzten Wochen, wobei sich nahe des Allzeithochs eine bullische Dreiecksformation ausgebildet habe. Im Rahmen dieser würden die Käufer derzeit den oberen Widerstandsbereich attackieren, während sich die Dreiecksformation merklich zusammenziehe. Hier stehe in den nächsten Tagen schon allein deshalb eine Entscheidung an und Anleger würden natürlich auf einen Ausbruch nach oben hoffen.Komme es jetzt zügig zu einem Ausbruch und Tagesschlusskurs oberhalb von 132 EUR, könnte in der Symrise-Aktie eine neue Kaufwelle gestartet werden. Im Rahmen dieser wären Gewinne auf 140 EUR und auch darüber hinaus möglich. Letztlich würden sich die Bullen oberhalb von ca. 133 EUR keine Widerstände mehr entgegenstellen, da die Aktie auf einem Allzeithoch gehandelt werden würde. Noch sei der Ausbruch aus dem Dreieck nach oben aber nicht vollzogen, was ein gewisses Risiko darstelle. (Analyse vom 06.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:128,45 EUR -0,39% (06.01.2022, 08:48)XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie130,00 EUR +0,15% (05.01.2022, 17:35)