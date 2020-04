ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (16.04.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise: Fast wieder auf Vorkrisen-Niveau - AktienanalyseDie Symrise-Aktie hat in den vergangenen Tagen eine beeindruckende Kletterpartie aufs Parkett gelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit dem Crash-Tief Mitte März bei 71,20 Euro habe sich der Kurs bis dato um mehr als 27 Prozent nach oben geschraubt, auf aktuell 90,67 Euro. Für Zuversicht unter Investoren hätten insbesondere die jüngsten Umsatzzahlen des Konkurrenten Givaudan gesorgt. Der Schweizer Duft- und Aromenhersteller habe seinen Umsatz im ersten Quartal dieses Jahres um 6,1 Prozent auf 1,62 Mrd. Franken steigern können und damit stärker als erwartet. Zudem habe das Unternehmen mitgeteilt, dass man den Geschäftsbetrieb und die globale Lieferkette vor dem Hintergrund der weltweiten Auswirkungen der Coronoavirus-Pandemie nur mit minimalen Störungen habe aufrechterhalten können. Das lasse auch für Symrise hoffen. Die Holzmindener würden am 28. April ihre Bücher öffnen.Wer jetzt in Symrise einsteigen will, sollte lieber zu gepufferten Investments greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie92,10 EUR +2,11% (16.04.2020, 11:25)Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:92,00 EUR +2,00% (16.04.2020, 11:39)