XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie

96,26 EUR -2,41% (09.03.2021, 09:30)



Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

96,08 EUR -2,44% (09.03.3021, 09:45)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (09.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Symrise hoffe auch in der Corona-Krise auf eine anhaltende Nachfrage und wolle 2021 aus eigener Kraft mehr erlösen. Die Umsätze sollten organisch um fünf bis sieben Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe. Die Marge des bereinigten Ergebnisses (EBITDA-Marge) werde dabei aber wohl stagnieren: Der Vorstandsvorsitzende Heinz Jürgen Bertram stelle für 2021 rund 21 Prozent in Aussicht, was ungefähr der Marge von 2020 entsprechen würde. Die Dividende solle zum elften Mal in Folge erhöht werden, sodass Anleger auf eine Ausschüttung von 0,97 Euro/Aktie (Vorjahr: 0,95 Euro) hoffen könnten. Analysten hätten im Vorfeld allerdings mit einer Dividende von 1,02 Euro gerechnet.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei gegenüber dem angepassten Vorjahreswert um 5,8 Prozent auf 742 Mio. Euro gestiegen. Unterm Strich habe Symrise mit knapp 307 Mio. Euro etwa 11 Mio. Euro mehr als noch im Jahr zuvor verdient.Erste Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr habe der Aromen- und Duftstoffhersteller bereits Ende Januar mitgeteilt. Auf Jahressicht habe Symrise beim Umsatz ein organisches Wachstum von 2,7 Prozent auf 3,52 Mrd. Euro erzielt. Damit habe das Unternehmen zwar leicht seine eigene Prognose verfehlt. Das habe jedoch maßgeblich an einem Hackerangriff Mitte Dezember gelegen, wodurch es zeitweise zu erheblichen Beeinträchtigungen im Geschäftsablauf gekommen sei.Die Symrise-Aktie reagiere am Dienstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Minus von gut einem Prozent auf 97,16 Euro. Damit setze sich die Korrekturbewegung der vergangenen Monate fort. Der Titel sei bereits im Januar unter den Stoppkurs des AKTIONÄR gerutscht und sei verkauft worden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Symrise-Aktie: