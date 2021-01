Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (28.01.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF).Der Umsatz (vorläufige Daten) sei im Geschäftsjahr 2020 den Unternehmensangaben zufolge um 3,3% auf 3,52 (Vj.: 3,41) Mrd. Euro gestiegen und habe damit die Analystenerwartung (3,57 (Marktkonsens: 3,57) Mrd. Euro) nicht ganz erreicht. Das organische Wachstum habe sich auf 2,7% (Marktkonsens: +3,5%) y/y belaufen, womit Symrise unterhalb der selbstgesteckten Zielspanne (+3% bis +4% y/y) herausgekommen sei. Ausschlaggebend sei den Unternehmensangaben zufolge der Mitte Dezember 2020 erfolgte Cyberangriff gewesen, der zu einer Störung des Geschäftsbetriebs geführt habe. Entsprechend sei das organische Umsatzwachstum in Q4 2020 auch deutlich abgefallen (Q4 2020: +1% y/y; Q3 2020: +3% y/y Q2 2020: +5% y/y; Q1 2020: +2% y/y; Q4 2019: +5% y/y; Q3 2019: +5% y/y; Q2 2019: +4% y/y; Q1 2019: +8% y/y).Zudem habe Symrise den Margenausblick für das Geschäftsjahr 2020 konkretisiert und damit gesenkt (EBITDA-Marge nun am unteren Ende der bisherigen Spanne von 21% bis 22%). Gleichzeitig seien die optimistischen Ziele bis bzw. für 2025 (u.a. Umsatz: 5,5 bis 6,0 Mrd. Euro; EBITDA-Marge: 20% bis 23%) abermals bestätigt worden.Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert (u.a. EPS 2020e: 2,21 (alt: 2,37) Euro; EPS 2021e: 2,53 (alt: 2,57) Euro). Die Symrise-Aktie gehöre nach Meinung des Analysten weiterhin zu den aussichtreichsten Kandidaten für eine Aufnahme in den (vergrößerten) DAX (Rang nach Streubesitz-Marktkapitalisierung per 30.12.2020: 26).