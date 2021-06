XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie

115,50 EUR +1,45% (18.06.2021, 13:08)



Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

115,55 EUR +1,45% (18.06.2021, 13:04)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (18.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Symrise sei im vergangenen halben Jahr nicht unbedingt die Aktie gewesen, die Anleger im Depot hätten haben müssen. Nach einem kräftigen Anstieg bis in den Herbst 2020 sei der Kurs gefallen. Erst seit dem Frühjahr lege er wieder zu, das Hoch aus dem Vorjahr sei aber noch nicht erreicht. Celine Pannuti von der US-Bank J.P. Morgan erblicke in der relativen Schwäche jedoch eine Chance. Die Analystin habe den Titel daher von "underweight" auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 106 Euro erhöht, was aber immer noch leicht unter dem aktuellen Kurs sei.Pannuti setze auf die Halbjahreszahlen des Aromen- und Duftstoffherstellers. Diese würden am 5. August veröffentlicht. Das starke Umsatzwachstum und zunehmender Schwung bei den Ergebnissen sollten sich im anstehenden Zahlenwerk positiv bemerkbar machen. Die Analystin habe daher ihre Schätzungen nach oben angepasst und die Einstufung entsprechend erhöht. Das gelte umso mehr, als Symrise noch Nachholpotenzial zur Aktie des Schweizer Wettbewerbers Givaudan habe, wie Pannuti betone. Und nicht zuletzt könnte der Aufstieg aus der zweiten Liga in die Königsklasse der deutschen Aktien, den Leitindex DAX, dem Wert zu Schwung verhelfen.Allerdings gelte es zwei Dinge zu beachten, die den Geschmack der Anleger an Symrise trüben könnten. Da sei einerseits die üppige Bewertung, warne Pannuti. Zum anderen könnte der starke Preisanstieg bei Rohstoffen, die Symrise verarbeite, im zweiten Halbjahr die Margen beeinträchtigen. Die Analystin wage sich daher nicht zu weit vor und halte an ihren bestehenden Margen-Schätzungen für das Gesamtjahr fest."Der Aktionär" bleibe hingegen zuversichtlich für die Aktie von Symrise. Zuletzt hätten auch charttechnisch wichtige Hürden genommen werden können. Aus Sicht des "Aktionär" könnte nun durchaus bald ein Angriff auf das Allzeithoch bei 121,05 Euro erfolgen. Anleger sollten sich aber mit einem Stopp bei 92,00 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel. (Analyse vom 18.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Symrise-Aktie: