Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

71,189 EUR +1,53% (16.11.2017, 19:45)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von mehr als 2,9 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2016 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (16.11.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Nach Ansicht der Aktienexperten vom "ZertifikateJournal" hat die Aktie der Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) eines der besten Kaufsignale überhaupt geliefert.Während sich der MDAX derzeit eine kleine Auszeit gönne, komme die Symrise-Aktie so richtig in Fahrt. Vergangene Woche habe das Papier mit 72,51 Euro einen neuen Bestwert erreicht. Den Impuls dafür hätten überraschend starke Quartalszahlen geliefert. Vor allem das organische Wachstum habe überzeugt: Aus eigener Kraft sei der Umsatz im dritten Quartal um 9,1 Prozent gestiegen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Damit habe Symrise die Erwartungen deutlich übertroffen (5,4 Prozent).Besonders gut seien die Geschäfte mit Aromen etwa für Süßwaren und bei Getränken gelaufen. Hier seien die Einnahmen - auch dank Zukäufen - um 11,5 Prozent gestiegen. Zusätze für Heimtiernahrung seien ebenfalls stark gefragt gewesen. Nur bei den Duftstoffen sei es nicht ganz so rund gelaufen. Aufgrund von Veränderungen im Portfolio seien die Umsätze hier um 2,3 Prozent zurückgegangen.Auch in puncto Profitabilität habe der Konzern Abstriche machen müssen: Die EBITDA-Marge sei leicht auf 21,3 Prozent von 21,9 Prozent gesunken. Doch daran scheinen sich Anleger nicht groß zu stören, so die Aktienexperten vom "ZertifikateJournal". Zum einen liege der Wert weiterhin deutlich über dem unternehmenseigenen 20-Prozent-Ziel. Zum anderen wolle der Konzern auch im Schlussquartal schneller wachsen als der Markt - gewohnt profitabel verstehe sich.Kurzfristig könnte ein Long-Investment dennoch aufgehen (Stichwort: Jahresendrally-Effekt). Hinzu komme die konstruktive Charttechnik. Denn mit dem Sprung auf ein neues Rekordhoch hat die Symrise-Aktie eines der besten Kaufsignale überhaupt geliefert, so die Aktienexperten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2017)Börsenplätze Symrise-Aktie:XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie71,17 EUR +1,35% (16.11.2017, 17:35)