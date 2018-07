Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

77,94 EUR -0,54% (11.07.2018, 11:18)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2017 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (11.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) von 70 Euro auf 79 Euro.Das Wertpapier habe letztlich deutlich zulegen können (3 Monate: +24%) und sich damit überproportional zu den Vergleichsindices entwickelt (relativ ggü. STOXX Europe 600 Chemicals: +17 Prozentpunkte). Dies führe der Analyst u.a. auf das überzeugende organische Wachstum im Auftaktquartal 2018 (+7,5% y/y) zurück. Die hohe Dynamik (Wachstum habe sowohl Gesamtjahres- als auch Mittelfristzielsetzung übertroffen) könne aber nicht als nachhaltig angesehen werden und dürfte sich im weiteren Jahresverlauf etwas abschwächen. Trotzdem sei der Analyst zuversichtlich, dass das Unternehmen die Guidance für 2018 komfortabel erreichen könne. Er sei auch optimistischer geworden, dass das Wachstum künftig höher ausfallen könnte als bisher von ihm unterstellt.Der Analyst habe daher neben seinen Prognosen für 2019 (u.a. EPS 2,52 (alt: 2,47) Euro) auch seine Mittelfristannahmen erhöht. Das größte Nachfragewachstum erwarte er nach wie vor aus der Region Asien/Pazifik. Günstig sollte sich auch das starke Engagement in den Schwellenländern auswirken. Vor diesem Hintergrund sei auch die bereits relativ hohe Bewertung (u.a. KGV 2019e: 31,1) zu relativieren. Mit Blick auf die sich letztlich teilweise eingetrübten Wirtschaftsdaten und Frühindikatoren sehe er das im Chemiesektor relativ wenig konjunktursensitive Geschäft von Symrise als einen Faktor an, der den Titel stützen sollte.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Symrise-Aktie. (Analyse vom 11.07.2018)Börsenplätze Symrise-Aktie:XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie77,90 EUR -0,51% (11.07.2018, 11:06)