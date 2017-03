ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von mehr als 2,9 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2016 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more... (21.03.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Symrise-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) charttechnisch unter die Lupe.Seit rund zwei Jahren drifte die Symrise-Aktie nur noch seitwärts. Im Verlauf dieser Schiebezone habe der Titel in Form des Tiefs vom September 2015 (50,37 EUR) sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 49,65 EUR) eine massive Haltezone ausgeprägt. Die letzten Tiefpunkte hätten sich indes bereits im Bereich von rund 54 EUR gebildet, so dass sich hier eine weitere wichtige Unterstützung ergebe. Jüngst habe das Papier sogar eine kleine Bodenbildung abgeschlossen. Die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 60,41 EUR) unterstreiche die Ambitionen der Bullen zusätzlich.Auf der Indikatorenseite möchten die Analysten die Trendfolger MACD und Aroon hervorheben, die jüngst synchron neue Einstiegssignale generiert hätten. Per Saldo dürfte die Symrise-Aktie perspektivisch wieder Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 69,32 EUR nehmen. Auf dem Weg in diese Region würden die Hochpunkte von 2015 bei 64,40/47 EUR ein wichtiges Etappenziel abstecken. Um die guten Perspektiven nicht zu gefährden, sollte in Zukunft das Januarhoch bei 59,08 EUR nicht mehr unterschritten werden. In der Summe ergebe sich für Anleger aktuell eine Tradinggelegenheit mit attraktivem Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2017)Börsenplätze Symrise-Aktie:61,27 EUR +0,05% (21.03.2017, 10:31)Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:61,10 EUR +0,08% (21.03.2017, 10:40)