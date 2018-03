Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2017 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 90 Standorten in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (22.03.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":

Dank der starken Nachfrage nach Aromastoffen und Zusätzen bei Lebensmitteln und Heimtiernahrung sei der Umsatz 2017 um 3,2 Prozent auf 2,996 Mrd. Euro geklettert. Bei konstanten Wechselkursen und ohne Zu- und Verkäufe hätte das Wachstum gar 6,3 Prozent betragen. Zu dumm nur, dass Analysten noch mehr erwartet hätten. Sie seien von einem Umsatz von über 3 Mrd. Euro ausgegangen. Auch die übrigen Kennziffern seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. So habe das EBITDA wegen Währungseffekten, höheren Rohstoffkosten und Investitionen in die Erweiterung von Kapazitäten lediglich um knapp ein Prozent auf 630 Mio. Euro zugelegt. Die operative Gewinnmarge habe damit bei 21 Prozent gelegen - 2016 seien es noch 21,5 Prozent gewesen.

Und Besserung sei zumindest kurzfristig nicht in Sicht, im Gegenteil: Zwar wolle Symrise 2018 erneut stärker wachsen als der Markt - dieser werde nach Unternehmensangaben um drei bis vier Prozent höher erwartet - bei der EBITDA-Marge rechne der Konzern wegen steigender Kosten für Rohstoffe allerdings mit einem weiteren Rückgang auf rund 20 Prozent.

Das sei am Parkett gar nicht gut angekommen. In der Spitze seien die Papiere um acht Prozent in die Tiefe gerauscht. Auch die um drei Cent auf 0,88 Euro je Aktie angehobene Dividende habe die Anleger nicht hinterm Ofen hervorlocken können - Analysten hätten 93 Cent erwartet. Aus technischer Sicht sei es damit um die Aktie nicht zum Besten bestellt. Mit dem Unterschreiten der 65 Euro-Marke droht nun ein Rücksetzer bis in den Bereich des Jahrestiefs bei rund 57 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2018)