Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

112,70 EUR +0,81% (12.10.2021, 11:20)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (12.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF).Symrise-CEO Bertram habe im Rahmen eines Interviews mit der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" angekündigt, dass der Konzern seinen Expansionskurs vorantreiben wolle und dabei sowohl auf organisches als auch auf anorganisches Wachstum setze. Dies stelle für den Analysten keine Überraschung dar, weil es sich mit früheren Unternehmensaussagen decke. Das mehrmals wiederholte mittelfristige Umsatzziel (2025e) von 5,5 bis 6,0 Mrd. Euro lasse sich allein durch organisches Wachstum (Unternehmensannahme: CAGR von 5% bis 7%) nicht erreichen. Die Ziele für 2021 habe Bertram im Interview wiederholt. Einer der Symrise-Hauptkonkurrenten - die Schweizer Givaudan - bewege sich mit den heute (12.10.) veröffentlichten Umsatzzahlen im Rahmen der Markterwartungen.Die angekündigte vorzeitige Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung habe dazu geführt, dass die Gläubiger der Wandelschuldverschreibung ihr Wandlungsrecht wahrgenommen hätten. Dies stelle für den Analysten keine Überraschung dar, da sich Wandelschuldverschreibung deutlich "in the money" befunden habe. Die Gesamtaktienzahl sei dadurch auf 139,77 (zuvor: 135,43) Mio. Stück gestiegen. Gleichzeitig hätten sich die Bilanzkennzahlen verbessert, was den Weg für weitere Akquisitionen ebne. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. EPS 2021e: 2,73 (alt: 2,75) Euro; EPS 2022e: 2,93 (alt: 3,01) Euro). Fundamental sehe er die Symrise-Aktie trotz des stabilen Geschäftsmodells und der positiven Ertragsperspektiven (auf Basis der Ziele für bzw. bis 2025e) nach wie vor als überbewertet an.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (zwölf Monate) lautet das Votum für die Symrise-Aktie weiterhin "verkaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel von 99,00 Euro sei bestätigt worden. (Analyse vom 12.10.2021)Börsenplätze Symrise-Aktie:XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie112,40 EUR +0,27% (12.10.2021, 10:55)