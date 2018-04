Hierfür schlüsseln wir unsere Erwartungen hinsichtlich des Aufwärtspotenzials in drei Kategorien auf: Ertragswachstum, Neubewertung und Kapitalrendite (einschließlich von Dividenden), so die Experten von Franklin Templeton. In jedem Fall würden die Experten für die Betrachtung einen Fünf-Jahres-Horizont ansetzen.



Für die Verlustanalyse würden die Experten einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Sie würden das Potenzial für einen Gewinneinbruch, einen Rückgang der Bewertungen auf das niedrigste bislang verzeichnete Niveau oder Kapitalaufzehrung durch eine Dividendenkürzung oder eine Bezugsrechtsemission während der nächsten zwölf Monate untersuchen. Diese Analyse zeige, ob eine Aktie ein asymmetrisches Verhältnis von Aufwärts- und Verlustpotenzial aufweise.



Im Vergleich zum Einsatz von Derivaten spiegele diese Anwendung einer Fundamentalanalyse eher einen längerfristigen Ansatz wider. Er könne arbeitsintensiver sein und müsse nach Ansicht der Experten angewandt werden, noch bevor es zu Volatilität komme.



Nach Ansicht der Experten von Franklin Templeton war die niedrige Volatilität des Jahres 2017 ein ideales Umfeld für die Auswahl von Aktien, die sich bei einem Anstieg der Volatilität ihrer Einschätzung nach relativ gut entwickeln dürften und die aus ihrer Sicht die übergeordneten Risikokennzahlen unserer Portfolios potenziell reduzieren können.



Die Experten von Franklin Templeton haben mehrere Chancen bei Finanzunternehmen identifiziert, unter anderem bei Finanzbörsen, Maklerfirmen oder Wertpapierhändlern, die sich auch bei steigender Volatilität gut entwickeln können.



Darüber hinaus seien die Experten der Ansicht, dass Unternehmen mit inflationsstabiler Preismacht in einem Umfeld zunehmender Volatilität durchaus Chancen auf Outperformance bieten könnten. So hätten bestimmte Titel im Gesundheitssektor beispielsweise in der Vergangenheit stets durch gewerbliche Schutz- und Urheberrechte und Patente Unterstützung erhalten.



Und schließlich seien in der Vergangenheit steigende Rohstoffpreise (und insbesondere steigende Ölpreise) in der Regel mit einer erhöhten Volatilität einhergegangen. Daher habe sich die Chance, große integrierte Energiefirmen zu einem Abschlag auf ihren langfristigen Durchschnittskurs zu kaufen, auf der Suche nach im Vergleich zur Benchmark höheren Renditen und niedrigeren Risiken als günstig erwiesen.



Unser Ansatz spiegelt intensive Research-Analysen wider, die fest in die Titelauswahl für unsere Portfolios eingebunden sind, so die Experten von Franklin Templeton. Je mehr Risiken ein Anleger bei seinen Argumenten für den Kauf einer Aktie berücksichtigt habe, desto geringer dürften nach Ansicht der Experten die Auswirkungen von Volatilität auf das Portfolio sein - solange die betreffenden Risiken entsprechend eingepreist worden seien.



Bei der Durchführung dieser Analysen könnten bei Bedarf auch Daten externer Anbieter genutzt werden. Beispielsweise betrachte die Analyse der Experten potenzielle Anlagen traditionell auch aus der Sicht von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren). Hier würden die Experten allerdings auch externe Analysen nutzen, um eine fundierte Basis für ihre Einschätzung von ESG-Aspekten zu erhalten, die sie bei ihrer ursprünglichen Anlagethese womöglich noch nicht berücksichtigt hätten. Würden die Experten bei dieser Analyse ein zuvor nicht berücksichtigtes Risiko entdecken, so werde dieses in ihren Ertragserwartungen an die Aktie entsprechend berücksichtigt.



Letzten Endes versuchen die Experten von Franklin Templeton, mögliche ESG-Abschläge, die der Markt bei Eintritt eines Risikoereignisses einpreisen könnte, bereits im Vorfeld zu berücksichtigen. Die Experten seien davon überzeugt, dass effektives Research und fundierte Analysen die Anfälligkeit ihrer Portfolios gegenüber Volatilität potenziell verringern könnten.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es ist nicht überraschend, dass die im ersten Quartal 2018 verzeichnete Rückkehr von Volatilität an den Aktienmärkten für eine gewisse Bestürzung unter Anlegern gesorgt hat. Dylan Ball, Head of European Equity Strategies der Templeton Global Equity Group, lässt sich hiervon jedoch nicht aus dem Konzept bringen.Er umreiße, wie er seine Strategie an die seiner Meinung nach normalere Volatilität angepasst habe: Indem er nämlich auf tief greifendes Aktienresearch setze und dabei die Risiko-Ertrags-Dynamik niemals aus dem Auge lasse.Die ungewöhnlich niedrige Volatilität des Jahres 2017 könnte dem ein oder anderen Anleger ein trügerisches Gefühl von Sicherheit vermittelt haben. Nachdem die Anfang Februar und Ende März verzeichneten extremen Marktschwankungen jedoch eine Rückkehr zu historisch eher als normal einzustufenden Volatilitätsniveaus signalisiert hätten, stelle sich für Anleger nun die Frage, wie sie ihren Ansatz am besten an das neue Umfeld anpassen könnten.Wenn es um den Umgang mit Volatilität gehe, würden einige Aktienfonds auf den Derivatemarkt zurückgreifen, um sich gegenüber Kursverlusten abzusichern. So könne ein Anlageverwalter beispielsweise Verkaufsoptionen (Put-Optionen) einsetzen, um das Verlustpotenzial zu beschränken und die bereits erzielten Renditen zu schützen. Verkaufsoptionen würden ihrem Inhaber das Recht, nicht jedoch die Pflicht bieten, eine vorgegebene Menge eines zugrunde liegenden Wertpapiers innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Der Kauf einer Put-Option spiegele eine pessimistische Einschätzung des Wertpapiers dar, da hierbei ein Rückgang des Marktkurses erwartet werde.Diese Art der Versicherung habe jedoch ihren Preis, und auch wenn Derivate gegebenenfalls Schutz vor einem Kursverfall bieten würden, so könnten sie doch auch das Gewinnpotenzial aufzehren.Allgemein betrachtet biete das Anlageuniversum zahlreiche Unternehmen, die attraktives Aufwärtspotenzial bieten würden - Aktien, die überdurchschnittliche Renditen liefern könnten. Das Problem sei, dass die meisten dieser Titel ein symmetrisches Verlustpotenzial aufweisen würden: Die Chance auf überdurchschnittliche Verluste sei genauso hoch.Bei der Zusammenstellung ihrer Portfolios suchen die Experten von Franklin Templeton nach Unternehmen, bei denen sie ein asymmetrisches Risikoprofil vorfinden, d.h. bei denen beispielsweise das Aufwärtspotenzial doppelt oder dreimal so hoch ist wie das Verlustrisiko. Aktien mit einem solchen Risikoprofil würden sich natürlich nicht ohne weiteres ausmachen lassen. Also müsse man die Ärmel hochkrempeln und die Analyse auf so viele Aktien wie möglich anwenden.