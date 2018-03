SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swisscom-Aktie:

471,20 CHF -0,80% (29.03.2018, 13:25)



ISIN Swisscom-Aktie:

CH0008742519



WKN Swisscom-Aktie:

916234



Ticker-Symbol Swisscom-Aktie:

SWJ



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swisscom-Aktie:

SCMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swisscom-Aktie:

SWZCF



Kurzprofil Swisscom:



Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF) ist das führende Telekommunikations- und eines der führenden IT-Unternehmen der Schweiz mit Sitz in Ittigen nahe der Hauptstadt Bern. Außerhalb der Schweiz ist Swisscom vor allem in Italien präsent. Das Tochterunternehmen Fastweb ist dort einer der größten Breitbandanbieter. Über 21.600 Mitarbeitende erzielten im ersten Quartal 2016 einen Umsatz von CHF 2,89 Mrd. Swisscom gehört zu den nachhaltigsten Unternehmen der Schweiz und Europas. (29.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Swisscom-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF) und senkt das Kursziel von 530 auf 505 CHF.2017 hätten bei Swisscom alle wesentlichen Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnungstagniert bzw. seien sogar leicht rückläufig gewesen. Innerhalb des Konzerns habe sich das bekannte Bild ergeben. Das Geschäft im Heimatmarkt sei sowohl bei Umsatz (-2,2% auf 9 Mrd. CHF) als auch bei EBITDA (-3,2% auf 3,5 Mrd. CHF) rückläufig gewesen, während Fastweb den Umsatz um 10,6% auf 2,2 Mrd. CHF und das EBITDA um 17,2% auf 845 Mio. CHF habe steigern können. Per Saldo habe das EPS mit 30,31 CHF etwa 2% unter Vorjahr (30,97 CHF) und auch unter der LBBW- bzw. der Konsens-Prognose (30,65 CHF bzw. 30,75 CHF) gelegen. An die Aktionäre solle eine unveränderte Dividende von 22 CHF ausgeschüttet werden.Für 2018 rechne das Management mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung. Der Umsatz werde bei etwa 11,6 Mrd. CHF und das EBITDA bei etwa 4,2 Mrd. CHF erwartet. Der anahaltend hohe Wettbewerbsdruck dürfte im Heimatmarkt für Rückgänge bei Umsatz und EBITDA sorgen, der nur teilweise von Steigerungen bei Fastweb kompensiert werden könne.Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Prognosen leicht gesenkt und empfiehlt die Aktie mit einem DCF-Modell basierten Kursziel von 505 CHF (bisher: 530 CHF) zu halten (bisher: kaufen). Das größte Risiko für seinen Investment Case sehe er nach wie vor in einer überraschend deutlichen Verschärfung des Wettbewerbs. (Analyse vom 29.03.2018)Börsenplätze Swisscom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Swisscom-Aktie:399,50 EUR -1,03% (29.03.2018, 13:31)