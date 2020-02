SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

112,55 CHF -3,64% (20.02.2020, 12:01)



ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (20.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) weiterhin zu kaufen.Die Zahlen hätten bei fast allen Kennzahlen deutlich die Erwartungen verfehlt. Der Reingewinn von USD 727 Mio. liege 46% unter dem Konsens und 51% unter den Analysten-Schätzungen. Nur die Sparte L&H Re übertreffe die Konsenserwartungen. Dividende von CHF 5,90 (weitgehend wie erwartet) und Aktienrückkauf von CHF 1 Mrd. würden die Aktien stützen.Höhepunkte der Sparten: P&C Re - Reingewinn liege 52% unter Konsenserwartung, Schaden-Kosten-Quote von 107,8% liege 4 Prozentpunkte über Konsens. RoE: 4,4%. L&H Re - Reingewinn liege knapp über Konsenserwartung. RoE: 12,4%. CorSo mit Nettoverlust von USD 647 Mio., Schaden-Kosten-Quote von 127,9%, beides verfehle Konsenserwartungen. Life Capital mit Nettoverlust von USD 177 Mio., verfehle Konsens, der jedoch Kosten für Verkauf von ReAssure von USD 0,2 Mrd. widerspiegle. Bereinigter Gewinn wäre höher ausgefallen. Verbuchte Bruttoprämien 2019 seien um 22% gestiegen, Cash-Generierung (brutto) von USD 1,1 Mrd.Kapital sei nach wie vor stark (keine SST-Quote angegeben). Wie erwartet Aktienrückkauf von CHF 1 Mrd.Ausblick: Kennzahlen für 2020: P&C Re mit Schaden-Kosten-Quote von 97%, Preiserhöhung von 5% im Januar 20, CorSo mit Schaden-Kosten-Quote von 105%.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Swiss Re-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute CHF 122,00. (Analyse vom 20.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swiss Re-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:106,20 EUR -4,24% (20.02.2020, 12:05)