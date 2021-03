ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (05.03.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) von 70 auf 87 .Insgesamt addiert hätten sich die Belastungen bei Swiss Re in 2020 durch die Corona-Krise und Naturkatastrophen auf mehr als 5,5 Mrd. USD addiert und hätten damit das Konzernergebnis von -878 Mio. USD deutlich verhagelt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Durch Ausschluss von Pandemierisiken, Prämienerhöhungen und reduzierten Risikopositionen woll der Vorstand dieser Entwicklung entgegentreten und erwarte daher für das angelaufene Geschäftsjahr 2021 eine signifikant verbesserte Ertragslage. Trotz der Verluste in 2020 solle eine Dividende von unverändert 5,90 CHF je Aktie vorgeschlagen werden.Bei angehobenen Schätzungen für die Jahre 2021/2022 bleibt Volker Sack, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Swiss Re-Aktie mit dem neuen Kursziel von 87 CHF (alt: 70 CHF). (Analyse vom 05.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swiss Re-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:80,16 EUR -0,57% (05.03.2021, 19:46)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:88,66 CHF -1,49% (05.03.2021, 17:31)