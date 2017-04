WKN Swiss Re-Aktie:

Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (18.04.2017/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Edward Morris von J.P. Morgan:Edward Morris, Analyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Die auf 350 Mio. US-Dollar bezifferten Schäden nach dem Zyklon "Debbie" seien höher als erwartet und ließen darauf schließen, dass der Schweizer Konzern den Löwenanteil der Gesamtschäden schultern müsse, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das erste Jahresviertel 2017 sei ein "Unglücksquartal" für die Swiss Re, das bereits einen beachtlichen Teil des Jahresbudgets für Naturkatastrophen aufzehren werde.Edward Morris, Analyst von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Swiss Re-Aktie mit einem Kursziel von 108 CHF bestätigt. (Analyse vom 18.04.2017)Börsenplätze Swiss Re-Aktie:82,786 EUR -0,35% (18.04.2017, 15:010)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:88,55 CHF -0,78% (18.04.2017, 15:00)ISIN Swiss Re-Aktie:CH0126881561