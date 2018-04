SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

CHF 94,06 +1,49% (05.04.2018, 10:01)



ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (05.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Dem Vernehmen nach habe Softbank ausreichend Interesse für eine Diskussion über i) den Schwerpunkt des asiatischen Wachstumsmarkts, ii) Softbank als führender Technologieinvestor und iii) Softbanks Zugang zu 800 Mio. Kunden. Es habe keine Hinweise hinsichtlich des Zeitpunkts einer möglichen Ankündigung gegeben.Die Underwriting-Outperformance von P&C Re habe in letzter Zeit etwas an Dynamik verloren, aber SREN sei davon überzeugt, aufgrund seiner herausragenden Underwriting-Fähigkeiten und der anstehenden umfangreichen Transaktionen auch weiterhin besser abschneiden zu können als die Konkurrenz.CorSo bleibe mit dem unveränderten Ziel, bis 2020 "Primary Lead"-Geschäfte in Höhe von USD 1,0 bis 1,5 Mrd. abzuschließen, strategisch. Zu den Korrekturmaßnahmen würden gehören: i) verbesserte Rückversicherungsdeckung, ii) niedrigeres Engagement im US-Liability-, Luftfahrt- und Transportmarkt, iii) optimierter Underwriting-Prozess. Die Preisgestaltung verbessere sich, vor allem auf dem US-Markt (59% der CorSo-Prämien).L&H und Life Capital würden derzeit eine kombinierte "Marge" von USD 20,6 Mrd. bei US-GAAP-Reserven ausweisen, was einem Anstieg von USD 13,8 Mrd. bezogen auf 2012 entspreche. Diese Marge werde über die lange Laufzeit der Verträge als Gewinn erzielt und untermauere den erheblich besseren Gewinntrend.Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Swiss Re-Aktie. (Analyse vom 05.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swiss Re-Aktie:Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:79,24 EUR +1,12% (05.04.2018, 09:04)