LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

84,60 EUR +0,59% (02.11.2021, 12:29)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

89,40 CHF +0,49% (02.11.2021, 12:41)



ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (02.11.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Im abgelaufenen Berichtszeitraum 9M/2021 habe Swiss Re erhebliche Belastungen aus Naturkatastrophen (von USD 1,7 Mrd.) und der Covid-19-Pandemie (USD 1,266 Mrd.) schultern müssen. Dabei hätten die Pandemieeffekte über erhöhte Mortalitäten größtenteils (= USD 1,182 Mrd.) die Sparte Leben/Gesundheit Rück (L&H Re) betroffen, während die aufgelaufenen Schäden aus Naturkatastrophen (wie Hurrikan Ida, die Flutkatastrophe in Mitteleuropa) und zusätzliche, durch von Menschen verursachte Großschäden (von USD 272 Mio.) vor allem auf die Sparten Schaden/Unfall Rück (P&C Re) und Corporate Solutions (CorSo) entfallen seien.Ohne Covid19-Belastungen wäre nach Angaben des Vorstands ein Nettogewinn von USD 2,261 Mrd. nach 9M erzielt worden. Tatsächlich aber sei für 9M/2021 lediglich ein Konzernergebnis von USD 1,258 Mrd. (Vj.: USD -691 Mio.) ausgewiesen worden, das zum Halbjahreswert H1/2021 gerade mal um USD 212 Mio. habe ansteigen können. Damit habe Swiss Re das bisher schwächste Quartalsergebnis in diesem Jahr verbucht. Das Ergebnis je Aktie dürfte nach Berechnungen der Analysten etwa bei USD 4,35 (9M/2021) bzw. 0,73 (Q3/2021) liegen.Die 9M-Zahlen der Swiss Re seien durch hohe Großschäden aus Naturkatastrophen und Pandemieeffekte belastet gewesen, sodass der Analyst seine Schätzungen für 2021 nach unten korrigiert habe. Auch wenn sich die Gesamtsituation bei Swiss Re gegenüber Vorjahr deutlich verbessert habe, erwarte er nun ein Ergebnis unterhalb der erwarteten Dividendenzahlung je Aktie.Volker Sack, Analyst der Nord LB, belässt daher sein Anlageurteil für die Swiss Re-Aktie bei "halten". Das Kursziel laute nach wie vor CHF 87,00.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Swiss Re AG": Keine vorhanden.