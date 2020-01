LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Swiss Life-Aktie:

459,80 EUR +0,79% (23.01.2020, 16:25)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Life-Aktie:

493,20 CHF -0,20% (23.01.2020, 16:10)



ISIN Swiss Life-Aktie:

CH0014852781



WKN Swiss Life-Aktie:

778237



Ticker-Symbol Swiss Life-Aktie:

SLW



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Swiss Life-Aktie:

SLHN



Kurzprofil Swiss Life:



Die Swiss Life-Gruppe (ISIN: CH0014852781, WKN: 778237, Ticker-Symbol: SLW, SIX Swiss Ex: SLHN) ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.



Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus und Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.



Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch die beiden Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo. Die Gruppe beschäftigt rund 7.600 Mitarbeitende und rund 4.500 lizenzierte Finanzberaterinnen und -berater. (23.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Life-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Swiss Life-Aktie (ISIN: CH0014852781, WKN: 778237, Ticker-Symbol: SLW, SIX Swiss Ex: SLHN).Im Rahmen einer Routinerevision habe Fössmeier sein Finanzmodell für Swiss Life aktualisiert. So steige seine EPS-Prognose für die Jahre 2019-21 von CHF 35,55 auf CHF 35,57, CHF 36,47 auf CHF 37,43 bzw. CHF 39,03 auf CHF 40,10. Und für 2022 lege Fössmeier seinen EPS-Wert auf CHF 43,03 fest.Als Folge dieser Anpassungen erhöht sich das Kursziel des Analysten von CHF 495 auf CHF 521.Das Managementteam von Swiss Life habe das Unternehmen über die letzten Jahre hinweg sehr gut geführt. Dennoch erachte Fössmeier das Unternehmen nicht als völlig immun gegenüber makroökonomischen Einflüssen, wie Veränderungen beim Zinsniveau, im Immobiliensektor oder bei der betrieblichen Altersvorsorge (BVG).Während Fössmeier die Aktien-Story von Swiss Life bisher attraktiv erschienen sei, habe sich die Bewertungslücke gegenüber der Konkurrenz mittlerweile geschlossen. Ein Haupttreiber für den Aktienkurs 2020 werde die Entscheidung des Managements bezüglich Aktienrückkauf (oder Dividendenerhöhung) sein. Für die Prognoseperiode rechne Fössmeier zwar nicht mit einem solchen Rückkauf, erachte ihn aber nicht als völlig ausgeschlossen. Die vorhandene Liquidität könnte hierfür genügen, solange das Rückkaufvolumen unter CHF 1 Mrd. bleibe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swiss Life-Aktie: