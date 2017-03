SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Life-Aktie:

321,90 CHF -1,05% (06.03.2017, 10:40)



ISIN Swiss Life-Aktie:

CH0014852781



WKN Swiss Life-Aktie:

778237



Ticker-Symbol Swiss Life-Aktie:

SLW



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Swiss Life-Aktie:

SLHN



Kurzprofil Swiss Life:



Die Swiss Life-Gruppe (ISIN: CH0014852781, WKN: 778237, Ticker-Symbol: SLW, SIX Swiss Ex: SLHN) ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.



Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus und Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.



Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch die beiden Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo. Die Gruppe beschäftigt rund 7.600 Mitarbeitende und rund 4.500 lizenzierte Finanzberaterinnen und -berater. (06.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Life-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Swiss Life-Aktie (ISIN: CH0014852781, WKN: 778237, Ticker-Symbol: SLW, SIX Swiss Ex: SLHN).Schürmann erhöhe das EPS um 1% auf CHF 30,90 für das GJ17E und um 2% auf CHF 32,00 für das GJ18E. Die Basis hierfür würden die soliden zugrunde liegenden Verbesserungen und die Aussicht auf ein anhaltend starkes Spareinlagenergebnis dank der niedrigen Durchschnittsgarantie an die Versicherten von 1,41% und der unerwartet hohen Vermögensbasis bei TPAM bilden.Aufgrund des tieferen Bilanzrisikos, der etwas geringeren Kapitalzuweisung zum Lebensversicherungssegment bei einer etwas höheren Allokation im Investment Management (dank des überraschend starken Wachstums des verwalteten Vermögens) sowie aufgrund seiner höheren EPS-Schätzungen erhöhe der Analyst seine Sum-of-the-Parts-Bewertung von CHF 330 auf CHF 360 pro Aktie.Fortschritte im zugrunde liegenden Geschäft und Gebührenwachstum würden anhalten und das solide Management belegen. Die Dividende solle im Bereich der Ziel Ausschüttungsquote von 30 bis 50% angehoben werden (derzeit 38%). Damit erscheine die Analystenschätzung für die Dividende pro Aktie von CHF 13,00 für das GJ17E zumindest realistisch. Swiss Life sei auf gutem Weg, die Ziele für 2018 in Bezug auf Risikoergebnis, Wert des Neugeschäfts und Kosteneinsparungen zu erreichen, und liege bei Gebühreneinnahmen und Barrückerstattung über dem Plan. Die Swiss Life-Aktie werde zum 0,75-fachen Buchwert und 10,6-fachen EPS für das GJ17E gehandelt.Börsenplätze Swiss Life-Aktie:Xetra-Aktienkurs Swiss Life-Aktie:299,25 EUR -0,65% (06.03.2017, 09:04)