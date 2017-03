Tradegate-Aktienkurs Swiss Life-Aktie:

308,56 EUR +2,17% (03.03.2017, 08:37)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Life-Aktie:

CHF 325,40 +1,18% (03.03.2017, 09:39)



ISIN Swiss Life-Aktie:

CH0014852781



WKN Swiss Life-Aktie:

778237



Ticker-Symbol Swiss Life-Aktie:

SLW



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Swiss Life-Aktie:

SLHN



Kurzprofil Swiss Life:



Die Swiss Life-Gruppe (ISIN: CH0014852781, WKN: 778237, Ticker-Symbol: SLW, SIX Swiss Ex: SLHN) ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.



Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus und Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.



Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch die beiden Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo. Die Gruppe beschäftigt rund 7.600 Mitarbeitende und rund 4.500 lizenzierte Finanzberaterinnen und -berater. (03.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Life-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Swiss Life-Aktie (ISIN: CH0014852781, WKN: 778237, Ticker-Symbol: SLW, SIX Swiss Ex: SLHN).Der Reingewinn liege mit CHF 926 Mio. knapp unter der Maximalschätzung des Analysten, sei jedoch solide. Das Eigenkapital von CHF 13,7 Mrd. entspreche seiner Prognose und ergebe CHF 429 je Aktie (ohne Neubewertungen CHF 313).Der Umsatz bei Lebensversicherungen sei um 7,9% zurückgegangen, die Neugeschäft-Margen seien jedoch mit 2,1% unerwartet gut ausgefallen, wobei alle Länder dazu beigetragen hätten: Schweiz (2,3%), Frankreich (2,1%) und Deutschland (2,7%). Sehr erfreulich sei der Gewinn bei Lebensversicherungen: Er sei trotz einer weiteren Aufstockung der Reserven um CHF 1 Mrd. solide ausgefallen (über dem realisierten Nettogewinn von CHF 777 Mio.), was die starke Ertragskraft deutlich mache. Die durchschnittlichen Garantien für Versicherungsnehmer seien auf 1,41% gesunken, die direkte Rendite betrage nun 3,0%.Das Nettoneugeld sei um starke CHF 8,5 Mrd. gestiegen, sodass das verwaltete Vermögen nun CHF 49,6 Mrd. betrage (inkl. CHF 1,3 Mrd. aus der Akquisition von Mayfair). Dies entspreche bereits dem für 2018 gesetzten Ziel von CHF 50 Mrd. Die Gebühreneinnahmen seien um 6% auf CHF 596 Mio. gestiegen und würden damit den stetigen Fortschritt dieses Geschäftsbereichs bestätigen.Die Dividende sei auf erfreuliche CHF 11,00 je Aktie gestiegen. Dies entspreche der Maximalschätzung des Analysten und ergebe eine Ausschüttungsquote von 38% sowie eine solide Rendite von 3,4%.Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Swiss Life-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 330. (Analyse vom 03.03.2017)Börsenplätze Swiss Life-Aktie: