Tradegate-Aktienkurs Swedbank-Aktie:

16,578 EUR +3,08% (16.07.2021, 12:44)



Stockholm-Aktienkurs Swedbank-Aktie:

169,68 SEK +3,24% (16.07.2021, 12:50)



ISIN Swedbank-Aktie:

SE0000242455



WKN Swedbank-Aktie:

895705



Ticker-Symbol Swedbank-Aktie Deutschland:

FRYA



Stockholm Ticker-Symbol Swedbank-Aktie:

SWED-A



Kurzprofil Swedbank AB:



Swedbank AB (ISIN: SE0000242455, WKN: 895705, Ticker-Symbol: FRYA, Stockholm Ticker-Symbol: SWED-A) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Finanzdienstleistungen tätig ist. Die Geschäftsfelder der Swedbank sind in Bankwesen Schweden, Großunternehmen und Institutionen, Baltic Banking und Vermögensverwaltung gegliedert und werden durch den Bereich Konzernfunktionen strategisch und administrativ unterstützt. Der Konzern bietet Privatpersonen, Unternehmen, Organisationen und öffentliche Einrichtungen eine umfangreiche Palette an Bankdienstleistungen an. Diese beinhalten neben den traditionellen Bankgeschäften auch Kapitalbildung, Darlehen und Finanzierungen.



Zusätzlich offeriert der Konzern e-trading für alle Kapitalmarktprodukte wie auch Investmentfonds, Vermögensberatung und Vermögensverwaltung, Versicherungen und individuelle Vorsorgepläne. In Schweden werden mehr als 270 Bankfilialen unterhalten. Darüber hinaus ist die Swedbank AB in den baltischen Ländern Estland, Lettland und Litauen mit über 170 Filialen vertreten. International ist die Swedbank über Ihre Tochtergesellschaft in Luxemburg sowie über Niederlassungen und Geschäftsstellen in Norwegen, Finnland, Dänemark, China, Südafrika und den USA tätig. Die Swedbank betreut über sieben Millionen Privatkunden und rund 600.000 Geschäftskunden. Die Geschäftsaktivitäten in Russland und in der Ukraine wurden Mitte 2013 eingestellt. (16.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Swedbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Swedbank (ISIN: SE0000242455, WKN: 895705, Ticker-Symbol: FRYA, Stockholm Ticker-Symbol: SWED-A) unter die Lupe.Schwedens größter Hypothekenfinanzierer habe heute einen Gewinn gemeldet, der die Schätzungen der Analysten übertroffen habe. Die Swedbank-Aktie versuche einen Ausbruch und Dividende wie auch Aktienrückkäufe könnten in den kommenden Quartalen kräftig steigen. Dazu komme die operative Entwicklung in Skandinavien. Anleger würden die Swedbank-Aktie aber häufig nicht kennen und würden sich diese Chance entgehen lassen.Die Einnahmen aus Provisionen für Dienstleistungen wie Kreditkarten, Vermögensverwaltung und Unternehmensfinanzierung sind auf ein Allzeithoch gestiegen. Das berichtet Bloomberg. Der Nettogewinn der in Stockholm ansässigen Bank erreichte 5,56 Milliarden Kronen (544 Millionen Euro), besser als die 4,65 Milliarden Kronen, die in einer Bloomberg-Umfrage unter Analysten geschätzt wurden. Die Nettoprovisionen sprangen um 26 Prozent auf 3,67 Milliarden Kronen und übertrafen damit sogar die höchste Analystenschätzung.In einem Interview habe CEO Jens Henriksson betont, dass die Dividenden für 2019 und 2020 ausgeschüttet werden sollten, die aufgrund der Corona-Krise einbehalten worden seien, sobald die Finanzaufsichtsbehörde grünes Licht gebe. Bereits jetzt werfe die Swedbank-Aktie mit einer Ausschüttung von 2,90 SEK (Schwedische Kronen) 1,7% Rendite ab."Der Aktionär" halte die Swedbank-Aktie für ein konservativeres Papier, dass ein erhöhtes Dividendenpotenzial habe. Das Management habe das Finanzinstitut gut durch die Corona-Krise geführt und gelte als erfahren. Aktuell könnte sich ein Kauf lohnen, der Stopp sollte bei 11 Euro gesetzt werden. Der seit September 2018 gültige Abwärtstrend wurde kürzlich nach oben verlassen, die heutigen Zahlen schieben weiter an, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Swedbank-Aktie: