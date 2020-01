SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

264,70 CHF -2,18% (06.01.2020, 10:02)



ISIN Swatch Group-Aktie:

CH0012255151



WKN Swatch Group-Aktie:

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 37.000 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2018 betrug der Nettoumsatz 8,475 Milliarden Schweizer Franken (2017: 7,960), der Nettogewinn 867 Millionen Schweizer Franken (2017: 755). (06.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).Produktionsbegrenzung als Lösung?: 2013 habe ETA, der Uhrwerkshersteller der Swatch Group, eine marktbeherrschende Stellung bei mechanischen Uhrwerken gehabt und 2 Mio. Uhrwerke an Dritte geliefert. Auf eine Vereinbarung mit der Schweizer Wettbewerbskommission (WEKO) hin sei diese Zahl reduziert worden, und 2019 seien noch 0,5 Mio. geliefert worden (die Zahl der Kunden sei von 200 im Jahr 2013 auf 60 in 2019 zurückgegangen). Derzeit sei Sellita mit 1,2 Mio. Uhrwerken der klare Marktführer (Marktanteil von ca. 60%), die Swatch Group habe einen Anteil von 25%. CEO Hayek habe in der NZZ als Lösung vorgeschlagen, die Produktion von ETA für Dritte auf 0,4 Mio. p.a. oder einen Marktanteil von unter einem Drittel zu senken.Umsatz mit mechanischen Uhrwerken für Dritte: 0,7% des Umsatzes: Mit 0,5 Mio. Uhrwerken in 2019 schätze Weber den Umsatz auf CHF 60 Mio. (= 0,7% des Umsatzes). Die Swatch Group plane eine Produktion von 0,35 bis 0,45 Mio., würde aber auf kompliziertere Uhrwerke umstellen, weil Sellita in erster Linie ähnliche Basisuhrwerke wie die Swatch Group herstelle, nachdem die Patente ausgelaufen seien (Automatik: SW200 = ETA 2824-2; Chrono: SW500 = ETA 7750). Sellita biete neun Uhrwerksfamilien an (mit >60 Versionen).Nächster Kursimpuls: Ende Januar: GJ19-ErgebnisseEine Begrenzung der Produktion der Swatch Group im Bereich mechanische Uhrwerke für Drittunternehmen (z.B. Marktanteil von <30%) im Jahr 2020 würde anderen Anbietern ausreichende Marktanteile bieten. Dies wäre eine Lösung für die Schweizer Uhrenindustrie. Der Vorschlag sollte zu weiteren Gesprächen mit der Schweizer Wettbewerbskommission (WEKO) führen, und der Analyst rechne in Kürze mit einer Lösung. Da diese Sparte nur 0.7% des Konzernumsatzes ausmache, seien die Auswirkungen für den Konzern gering, hätten aber Bedeutung für den Produktionsbereich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swatch Group-Aktie:L&S-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:243,20 EUR -1,98% (06.01.2020, 10:16)