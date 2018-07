ISIN Swatch Group-Aktie:

Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 35.400 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2017 betrug der Nettoumsatz 7,960 Milliarden Schweizer Franken (2016: 7,553), der Nettogewinn 755 Millionen Schweizer Franken (2016: 593). (26.07.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktie hat weiteres Potenzial - AktienanalyseEs ist noch gar nicht so lange her, als sich Börsianer große Sorgen machten, dass das Geschäft des Uhrenhersteller Swatch (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) stark unter den Smartwatches von Apple & Co. leiden könnte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In der Tat habe die Gesellschaft 2015 und 2016 zwei schwierige Jahre durchlaufen. Doch bereits 2017 hätten die Schweizer auf den Wachstumspfad zurückgefunden. Der Aufwärtstrend habe sich 2018 fortgesetzt: Swatch habe im ersten Semester von einer anziehenden Nachfrage aus Asien und Amerika profitiert und so viele Uhren und Schmuckstücke verkauft wie noch nie einem Halbjahr. Der Umsatz sei um 15 Prozent auf 4,3 Mrd. Franken gestiegen. Der Gewinn sei sogar um gut zwei Drittel auf 468 Mio. Franken nach oben gesprungen. Auch für das zweite Halbjahr habe sich der Konzern zuversichtlich gezeigt: "Der Monat Juli setzt den sehr positiven Trend fort. Das zweite Halbjahr bietet große Möglichkeiten für weiteres starkes Wachstum und den Ausbau von weiteren Marktanteilen."Die Swatch Group-Aktie hat weiteres Potenzial, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:401,20 EUR +1,57% (26.07.2018, 09:43)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:467,90 CHF +0,19% (26.07.2018, 11:23)