SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

415,10 CHF +2,93% (30.01.2018, 11:55)



ISIN Swatch Group-Aktie:

CH0012255151



WKN Swatch Group-Aktie:

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 35.700 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2016 betrug der Nettoumsatz 7,553 Milliarden Schweizer Franken (2015: 8,451), der Nettogewinn 593 Millionen Schweizer Franken (2015: 1,119 Milliarden). (30.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Kennzahlen 2017 sein Anlagevotum für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).Organisches Umsatzwachstum der Gruppe um +5,8%, bei Uhren/Schmuck um +7,3%: Der Gruppenumsatz habe CHF 7,99 Mrd. (+5,4%, org. +5,8%) erreicht und habe damit über den Schätzungen (E +4%) gelegen, in H2 +11,1%. Uhren/Schmuck hätten bei +6,9% (org. +7,3%) gelegen, in H2 +12,2%. Es seien vor allem Harry Winston und Omega genannt worden und das Ergebnis bei den Low-/Mid-End-Marken (Swatch/Tissot) sei in H2 positiv ausgefallen (Low-End beim Export von Schweizer Uhren -10%).Die EBIT-Marge sei um +190 Bp auf 12,6% gestiegen; Reingewinn +27%: Das EBIT habe mit CHF 1,00 Mrd. genau den Analystenschätzungen entsprochen; Uhren/Schmuck (einschl. Produktion) hätten bei 14,3% (+210 Bp), ohne Produktion bei 15,3% (+250 Bp) gelegen; Produktion für Dritte weiter im Verlustbereich. Der Reingewinn habe mit einem Anstieg um +27% auf CHF 755 Mio. über dem Konsens (CHF 748 Mio.) gelegen. Die Dividende sei auf das Niveau des Geschäftsjahres 2015 (CHF 7,50, Geschäftsjahr 2016 CHF 6,75) gesunken.Guter Cashflow bei unveränderten Lagerbeständen: Der Cashflow sei um +25% auf CHF 1,26 Mrd. gestiegen; die Bestände hätten trotz höherer Umsätze fast unverändert einen Umfang von CHF 6,32 Mrd. gehabt (Geschäftsjahr 2016 CHF 6,26 Mrd.). Die Investitionen seien von CHF 563 Mio. auf CHF 464 Mio. gesunken. Der Aktienrückkauf (insgesamt CHF 1 Mrd. bis 2019) gehe weiter (Geschäftsjahr 2017 CHF 204 Mio., insgesamt CHF 536 Mio.).Die Wachstumsbeschleunigung in H2 sei noch stärker als erwartet gewesen und Swatch Group habe eindeutig Marktanteile hinzugewonnen; das Unternehmen gebe einen positiven Ausblick, gestützt auf das starke Wachstum in Q4 (Uhren/Schmuck +14,9% ohne Prod.); die Analystenschätzung von +5% erscheine konservativ, Weber werde seine Prognosen daher leicht nach oben korrigieren; EV/EBITDA 18E von 11,5 berücksichtige bereits eine Verbesserung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swatch Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:358,00 EUR +5,29% (30.01.2018, 11:01)