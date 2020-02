L&S-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).GJ20: org. Wachstum von -1%, Währungseffekte von -2%: Nach einem org. Wachstum von -1,8% im GJ19 (Schweizer Uhrenexporte: +2,4%) rechne Weber, mit Blick auf Hongkong und den Coronavirus-Ausbruch, auch im GJ20 nur mit -1%. Zudem gehe er davon aus, dass das tiefe/mittlere Segment ebenfalls weiterhin im Minus verharre (Wertverlust von Tiefsegment bei Schweizer Uhrenexporten 2019: -10%) und dass der Umsatz mit cK-Uhren (GJ19: CHF 150 Mio.) wegfallen werde. Außerdem stehe die Einführung einer eigenen Smartwatch (Tissot) noch bevor.GJ20: minim höhere EBIT-Marge: Als Folge der negativen Umsatzentwicklung, und mit Blick auf den Wegfall des (tiefmargigen) cK-Geschäfts sowie weiterer Sparmaßnahmen (Reduktion von Belegschaft/Anzahl Läden), rechne Weber bei der EBIT-Marge nur mit einer minimen Verbesserung (GJ20: +40 Bp. auf 12,8%). Auch in Hongkong seien weitere Ladenschließungen (von den aktuell 90 Geschäften) wahrscheinlich.EPS GJ20/21: -14%: Auch seine EPS-Prognose habe Weber angepasst: Diese falle um -14%, dies teils wegen der GJ19-Ergebnisse und teils wegen der stärker negativen Erwartungen des Analysten für org. Wachstum und Währungseffekte.Nächster Kursimpuls: Schweizer Uhrenexporte Januar am 20. FebruarZumindest die Dividendenrendite von 3,3% leistet etwas Unterstützung, dennoch behält Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "hold"-Rating bei. Das neue Kursziel laute CHF 250 (bisher CHF 270).Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Swatch Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 270,00. (Analyse vom 04.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swatch Group-Aktie: