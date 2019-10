Börsenplätze Sunrise-Aktie:



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara. (16.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Die korrigierten Kosten-/Investitionssynergien in Verbindung mit der neuen Finanzierungsstruktur der UPC-Übernahme mit einer deutlich niedrigeren Bezugsrechtsemission würden einen erheblich höheren Zuwachs des Equity Free Cash Flow je Aktie bereits ab 2022E ergeben und bis 2023E rund 30% erreichen.Nach Einschätzung des Analysten sei das Netzwerk von UPC zukunftssicher und könne bereits heute Geschwindigkeiten von bis zu 2.5 Gbps liefern. Diethelm teile nicht die Ansicht, dass 5G eine existenzielle Bedrohung für das Kabelgeschäft darstelle, bedingt durch die Substitution fester Drahtloskommunikation, und verweise auf den Übergang der Branche von FTTH zu FTTS/B, wodurch der Wert des Netzwerks von UPC steige. Der operative Turnaround bei UPC habe gerade erst begonnen. Die neue TV-Plattform trage maßgeblich zur Stabilisierung des zugrunde liegenden Geschäfts bei.Wertsteigernde Akquisition: Ausgehend nur von Kosten/Investitionssynergien schaffe die mögliche Akquisition von UPC bereits heute einen ökonomischen Barwert, der deutlich über dem Transaktionsbetrag liege und ab dem ersten Jahr nach Abschluss wertsteigernd wirke.Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sunrise-Aktie. (Analyse vom 16.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link