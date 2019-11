Börsenplätze Sunrise-Aktie:



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Solide Performance im Q3 etwas besser als erwartet.: Sunrise habe mit einem Umsatzplus von 1% ein solides 3Q19-Ergebnis verzeichnet, was vor allem den Umsatzerlösen aus Dienstleistungen (+2% J/J) zu verdanken sei, die teilweise durch geringere Hardware- und Hubbingumsätze ausgeglichen worden seien. Der Servicebereich habe vor allem von starken KPIs profitiert (Postpaid-Abos +10% J/J, Internet +9% und TV +14%), die durch die niedrigeren ARPUs etwas kompensiert worden seien. Das Bruttogewinnwachstum habe sich aufgrund des Promotion-Geschäfts auf 1,9% abgeschwächt, dürfte sich aber im Q4 wieder beschleunigen. Das ber. EBITDA (ohne IFRS 16) habe sich auf CHF 161 Mio. (+2% J/J) belaufen und sei damit geringfügig besser ausgefallen als vom Markt erwartet. Der Reingewinn liege deutlich über den Prognosen, habe aber von der einmaligen Senkung der latenten Steuerverbindlichkeiten profitiert.Kündigung des Aktienkaufvertrags: Sunrise habe den Aktienkaufvertrag gekündigt, was eine Vertragsstrafe von CHF 50 Mio. nach sich ziehe. Die Gesamtkosten im Zusammenhang mit der annullierten UPC-Transaktion würden voraussichtlich CHF 120 bis 125 Mio. betragen, von denen der Großteil (über CHF 90 Mio.) im Q4 verbucht werde. Die Dividende für 2019 werde davon aufgrund der niedriger als erwartet ausgefallenen 5G-Frequenzkosten nicht beeinträchtigt.Das Unternehmen bestätige erwartungsgemäß seine GJ19-Vorgaben sowie die Dividendenspanne für 2019 (CHF 4,35 bis 4,45 je Aktie).Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, erwartet keine wesentliche Korrektur der Prognose (ohne Transaktionskosten) und bestätigt sein "buy"-Rating und das Kursziel von CHF 85 für die Sunrise-Aktie. Er erwarte aufgrund der großen Synergien eine Fortsetzung der Gespräche mit Liberty Global/UPC. (Analyse vom 13.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link