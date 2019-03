Börsenplätze Sunrise-Aktie:



65,05 EUR +0,08% (25.03.2019, 14:12)



73,00 CHF +0,14% (25.03.2019, 14:15)



CH0267291224



A14M5T



SR2



SRCG



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara. (25.03.2019/ac/a/a)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Übernahme von UPC Schweiz weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Highlight 1: günstiger Zeitpunkt: Der Umsatz von UPC dürfte sich stabilisieren, da die Abwanderung von bestehenden TV-Kunden wohl bald abnehmen werde. Spiliopoulos betrachte die neu eingeführte TV-Plattform des Unternehmens (3Q18) als Erfolg, da die gebotenen Produktfeatures so deutlich denen von Sunrise und Swisscom angeglichen worden seien. Dies gebe Spiliopoulos die Zuversicht, dass das Management die Lage überaus realistisch einschätze.Highlight 2: NPV-Synergien von über CHF 2,8 Mio.: Wenn Spiliopoulos seine aktualisierte Synergieprognose zur Neuberechnung von COGS (CHF 80 Mio. statt CHF 55 Mio.), SG&A-Kosten (105 statt 90), Investitionsaufwand (60 statt 35), Übrige (10 unver.) sowie Umsatz (45 unver.) benutze, erhalte er so synergiebedingte Einsparungen von CHF 300 Mio. (statt CHF 235 Mio.). Dies ergebe wiederum einen NPV von CHF 4,4 Mio. (bei einem WACC von 6,8%, wie von Sunrise angewendet).Highlight 3: Management mit überzeugendem Leistungsausweis: Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine gelungene Realisierung der Fusion sei in den Augen des Analysten das erfahrene Sunrise-Management, das seine Versprechen bisher stets eingehalten habe (siehe makellose Umsetzung der Strategie seit 3Q15). Zudem habe CEO Olaf Swantee bereits in Großbritannien zwei große Mobilfunkbetreiber erfolgreich zusammengeführt.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sunrise-Aktie, bei einem neuen Kursziel von CHF 90 (84 alleine, 6 M&A). (Analyse vom 25.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link