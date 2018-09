Börse Frankfurt-Aktienkurs Sulzer-Aktie:

Kurzprofil Sulzer:



Sulzer ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sulzer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Sulzer-Aktie.Erfolgreiche Platzierung von 5 Mio. eigener Aktien zu einem Abschlag von 8% auf den gestrigen Schlusskurs von CHF 121,7: Sulzer habe die Aktien am 12. April 2018 für CHF 109,1 je Aktie (Transaktionswert von CHF 546 Mio.) vom Mehrheitsaktionär Renova erworben, um US-Sanktionen zu vermeiden. Zur Erinnerung: Die Sanktionen seien innerhalb von drei Tagen aufgehoben worden und hätten keine Auswirkungen auf das Unternehmen gehabt (außer Einmalkosten von ca. CHF 5 Mio.).Die Platzierung führe zu einem Kapitalgewinn vor Steuern von CHF 14,5 Mio. (VontE), der ausgeschüttet werden könnte (VontE CHF 0,35 je Aktie nach Steuern).Die Platzierung sei nach Ansicht des Analysten ein positiver Schritt, da der Aktienüberhang dadurch abgebaut werde. Renova halte weiterhin einen Anteil von 48,83%, aber der Streubesitz erhöhe sich von 36,6% auf 51,2%.