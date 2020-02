LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sulzer-Aktie:

Kurzprofil Sulzer:



Sulzer (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF) ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an. (20.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sulzer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Sulzer-Aktie (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF).Leicht tiefere Wachstumsraten: Nach überraschend guten Umsätzen im GJ19 korrigiere Furger seine Wachstumsprognosen für das GJ20-22E um 0 bis 2% nach unten. Hauptgründe: i) APS: Mit einer ausgeprägteren Erholung sei wahrscheinlich erst im GJ21E zu rechnen, wenn das neue APS-Werk in Bechhofen (D) in Betrieb sei; ii) Chemtech: China weise das größte Chemtech-Exposure auf (20% ggü. 12% für die Gruppe). Daher erwarte Furger im 1H wegen des Coronavirus einen vorübergehenden Rückgang.Op. EBITA-Marge praktisch unverändert: Furger halte es weiterhin für möglich, dass Sulzer eine op. EBITA-Marge von 10,5% erreiche (Prognose: 10,2 bis 10,5%), die auf dem höherwertigen Auftragsbestand und etwas höheren Volumen, aber nicht auf den Preisen beruhe.Blackbox bei nicht-operativen Posten: Obwohl das SFP-Programm erfolgreich gewesen sei, seien weitere (kleinere) Projekte in Vorbereitung, z.B. im Bereich der Optimierung der Marktpräsenz. Zusammen mit der laufenden APS-/Beauty-Factory-Verlagerung werde dies verhindern, dass Sulzer im GJ20E ein bereinigtes EBITDA vorlege. Furger rechne nun mit Kosten in Höhe von CHF 28 Mio. im GJ20E (ggü. VontE: CHF 10 Mio. längerfristige nichtoperative Kosten p.a.).Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sulzer-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 130 auf CHF 125 gesenkt. (Analyse vom 20.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sulzer-Aktie: