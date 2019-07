ISIN Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frank- reich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2017/18 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Euro. (24.07.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: SUEZF) charttechnisch unter die Lupe.Bis auf ein 18-Monats-Hoch bei 16,20 Euro sei die Südzucker-Aktie am 10. Juli gelaufen, ehe es anderthalb Wochen lang nur noch bergab gegangen sei. Nach einer Korrektur um nahezu ein Fünftel sei nunmehr ein höchst interessantes Einstiegsniveau erreicht, zumal auch der Double-Smoothes-Stochastics-Oszillator mit einem Wert von nur noch 0,68 auf Tagesbasis einen stark überverkauften Zustand der SDAX-Aktie signalisiert. Wer unter Trading-Gesichtspunkten einsteige, könne zudem einen engen Stopp setzen, denn der Unterstützungsbereich um 13,15/13,30 Euro sei eine wahre Bastion. Auf dem Niveau lägen eine im Mai und Juli etablierte horizontale Zone, der im April begonnene Aufwärtstrend, das 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracement der April-Juli-Aufwärtswelle und last but not least der seit einigen Wochen wieder ansteigende 200-Tage-Durchschnitt. Wer mit einem dazu passenden Stopp einsteige, dem würde bereits das schlichte Kursziel der Fibonacci-Retracements der Juli-Korrektur einen guten Chance-Risiko-Mix verschaffen. Die drei bedeutenden Marken lägen grob gesagt zwischen 14,40 und 15,00 Euro. Dabei korrespondiere insbesondere erstgenannte mit auffälligen horizontalen Widerständen vom Herbst 2018 und Anfang 2019, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:13,41 EUR -0,74% (23.07.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:13,51 EUR +0,37% (24.07.2019, 08:52)