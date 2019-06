Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

13,65 EUR -0,66% (05.06.2019, 09:00)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frank- reich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2017/18 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Euro. (05.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: SUEZF) charttechnisch unter die Lupe.Seit einem knappen Jahr versuche sich die Südzucker-Aktie an einer Stabilisierung. Die Verlaufstiefs bei 11,09/10,85/11,20 EUR würden dabei einen potenziellen Dreifachboden definieren. In diesem Kontext notiere das Papier aktuell an einer ganz entscheidenden Schwelle. Schließlich würde ein nachhaltiger Sprung über die Hochs vom Oktober 2018 und Februar 2019 bei jeweils 14,57 EUR die beschriebene untere Umkehr abschließen. Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der Trendwendeformation - lasse sich auf rund 3,50 EUR taxieren. Perspektivisch rechtfertige das skizzierte Anschlusspotenzial also einen Anlauf auf die Widerstandszone aus einem Fibonacci-Level (17,91 EUR) und dem Hoch von Anfang 2018 bei 18,40 EUR. Ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg in diese Region definiere dabei die flach verlaufende 200-Wochen-Linie (akt. bei 16,88 EUR).Rückenwind in Sachen Befreiungsschlag komme derzeit vonseiten diverser Indikatoren. So liege im Verlauf der Relativen Stärke bereits eine Bodenbildung vor, während der MACD eine positive Divergenz signalisiere. Apropos MACD: Der Trendfolger habe auf Monatsbasis gerade ein neues Kaufsignal generiert.Die 90-Wochen-Linie (akt. bei 14,14 EUR) bietet sich im Ausbruchsfall als Stopp-Loss an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 05.06.2019)Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:13,77 EUR +0,22% (05.06.2019, 09:00)