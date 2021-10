Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Stärke und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Ethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 17.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2020/21 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. (25.10.2021/ac/a/nw)



Die Halbjahreszahlen von Südzucker hätten Licht und Schatten gezeigt: Während der Umsatz um 7,4% auf knapp 3,6 Mrd. Euro (HJ 2020/21: 3,3 Mrd. Euro) geklettert sei, sei das Konzern-EBITDA mit 278 Mio. Euro (HJ 2020/21: 276 Mio. Euro) nahezu auf Vorjahresniveau geblieben. Stark gestiegene Rohstoff- und Energiekosten hätten dabei dämpfend gewirkt. Dementsprechend habe das Management zwar die Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2021/22 (per 28.2.) auf 7,1 bis 7,3 Mrd. Euro (zuvor: 7,0 bis 7,2 Mrd. Euro) angehoben, die Prognose für das operative Ergebnis aber unverändert bei 300 bis 400 Mio. Euro belassen.Grundsätzlich stimme die Richtung bei Südzucker: Im mit rd. einem Drittel der Konzernerlöse größten Segment Zucker habe nach Restrukturierungen und einer Erholung beim Zuckerpreis der Umsatz um über 10% zugelegt. Das operative Ergebnis habe zum Halbjahr insgesamt noch leicht im Minus gelegen, in Q2 sei aber ein Plus erzielt worden. Für den weiteren Jahresverlauf sei wegen geringerer Produktionsmengen weiter mit guten Rahmenbedingungen für Zucker - in Europa und weltweit - zu rechnen.Die Experten von "Der Anlegerbrief" bleiben zunächst weiter investiert. Das Kursziel für die Südzucker-Aktie laute 20,00 Euro. (Ausgabe 41 vom 23.10.2021)