Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 28 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 19.200 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2018/19 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro. (09.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Südzucker habe im ersten Quartal seines laufenden Geschäftsjahres 2020/21 von einer coronabedingt hohen Nachfrage nach Tiefkühlpizzen und Fertiggerichten profitiert. In den drei Monaten bis Ende Mai hätten in der Spezialitäten-Sparte, in der u.a. die Produktion von Tiefkühlpizzen erfasst werde, Umsatz und operatives Ergebnis deutlich angezogen. Dies gehe aus dem am Donnerstag in Mannheim präsentierten Quartalsbericht hervor. So hätten die Schwächen der anderen Bereiche kompensiert werden können.Wie bereits seit Mitte Juni bekannt, sei der Erlös im ersten Quartal des Geschäftsjahres trotz den Problemen, die Südzucker durch die Corona-Krise habe, insgesamt nur leicht auf 1,67 Mrd. Euro zurückgegangen. Das operative Ergebnis sei um gut 31 Prozent auf 61 Mio. Euro gestiegen. Südzucker habe zudem erneut die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Demnach solle der Umsatz 2020/21 auf 6,9 bis 7,2 (Vorjahr: 6,7) Mrd. Euro steigen. Das operative Konzernergebnis werde bei 300 bis 400 Mio. Euro nach 116 Mio. im Vorjahr gesehen.Das früher im MDAX notierte und Anfang 2018 nach langer Talfahrt des Aktienkurses in den SDAX abgestiegene Südzucker-Papier habe sich zuletzt wieder deutlich von dem Corona-Crash-Tief von knapp unter zehn Euro lösen können. Mit zuletzt 14,63 Euro liege der Kurs aber immer noch rund elf Prozent unter dem Niveau, das er vor dem Börsen-Crash erreicht habe. Damit habe der Titel seit Mitte Februar etwas mehr als der SDAX verloren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:14,49 EUR -0,96% (09.07.2020, 13:15)