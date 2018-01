XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2016/17 einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. (11.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe seine Neun-Monats-Zahlen vorgelegt - und die seien gar nicht schlecht ausgefallen. Es habe unter anderem dank gut laufender Exportgeschäfte im Kerngeschäft die Umsatzerwartung für 2018 angehoben.Zum 30. September 2017 sei die Zuckerrüben-Subventionierung durch die EU ausgelaufen. Südzucker müsse sich seitdem auf dem freien Markt bewegen. Analysten hätten deswegen befürchtet, dass die Geschäfte weiterhin schrumpfen könnten. Doch dem sei offenbar nicht so. Der Neun-Monats-Umsatz habe bei 5,3 Mrd. Euro gelegen, allein im Segment Zucker seien 2,35 Mrd. Euro umgesetzt worden. Der operative Gewinn habe 384 Mio. erreicht.Im bis Ende Februar laufenden Geschäftsjahr 2017/18 erwarte das Unternehmen nun einen Umsatz von 6,9 bis 7,1 Mrd. Euro nach 6,5 Mrd. ein Jahr zuvor. Bislang sei es von einem Anstieg auf 6,7 und 7,0 Mrd. Euro ausgegangen. Man habe auch die Prognose für das operative Ergebnis von 425 Mio. bis 500 Mio. Euro bestätigt.An der Börse hätten die Zahlen heute für heftige Kursschwankungen gesorgt. Angangs sei der Titel bis auf 17,82 Euro gestiegen, sei dann deutlich unter die 17-Euro-Marke abgerutscht, um sich dann wieder zu erholen. Er hänge aktuell noch in einem mittelfristigen Abwärtstrend, dessen obere Begrenzung bei gut 18 Euro verlaufe. Nach unten hin dürfte die charttechnisch wichtige Marke von 16,54 Euro nicht unterschritten werden, wo das Wertpapier im letzten Oktober einen Tiefpunkt markiert habe.Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät bei der Südzucker-Aktie zum Abwarten. (Analyse vom 11.01.2018)Börsenplätze Südzucker-Aktie: