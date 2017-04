Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2015/16 einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro. (12.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktie auf interessantem Niveau - ChartanalyseUm etwa 40 Prozent kletterte die Aktie von Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) in den vergangenen 52 Wochen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie von Südzucker habe unlängst als Reaktion auf ein Analystenurteil von Goldman Sachs einen Kursrückschlag hinnehmen müssen. Nun aber notiere die Aktie von Südzucker wieder auf einem interessanten Niveau - dies sowohl in fundamentaler wie auch in charttechnischer Hinsicht. So notiere das Papier des MDAX-Unternehmens aktuell wieder unter Buchwert, welcher 21,91 Euro je Anteilsschein betrage.Die Aktie von Südzucker notiere aktuell nahe am mittelfristigen Aufwärtstrend, welcher bei etwa 20,50 Euro verlaufe. In diesem Kursbereich befinde sich zudem eine horizontale Unterstützung, welche durch die Tiefpunkte von Dezember und von April definiert werde. Das aktuelle Jahrestief sei bei 20,46 Euro markiert worden.Die Aktie von Südzucker befindet sich aktuell im überverkauften Terrain, was ein Relative Stärke Index (RSI) von derzeit 26 Prozent anzeigt, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 12.04.2017)XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:21,15 EUR +0,64% (12.04.2017, 11:58)