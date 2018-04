Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

13,735 EUR +2,10% (10.04.2018, 14:40)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2016/17 einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. (10.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) zu halten.Seit Anfang Oktober, als die EU-Zuckermarktordnung ausgelaufen sei, sei der Preis für eine Tonne Zucker an der Londoner Börse LIFFE um 10,3% gefallen; seit Jahresanfang 2018 um 12,9%. Der Preis für Ethanol sei um 5,4% gestiegen, ein Indikator für den aus Zuckerrüben hergestellten Bioethanol, für den rund 10% der deutschen Zuckerernte verwendet werde. Offen bleibe aber, ob dieser Aufwärtstrend anhalte. In den USA würden Vertreter der Erdölraffinerien hoffen, dass die US-Regierung Auflagen lockere, die sie bisher zwingen würden, Benzin einen bestimmten Anteil von Bioethanol beizumischen. Andererseits seien auch die Maisbauern, die mehr als 30% ihrer Ackerfläche zur Herstellung von Bioethanol nutzen würden, für Präsident Trump eine wichtige Wählergruppe. Ein kurzfristig stark steigendes Angebot von Bioethanol auf dem Weltmarkt würde die Preise sicher unter Druck setzen.Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Südzucker-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde bei EUR 16,00 gesehen. Die Einschätzung für den Nahrungsmittelsektor laute weiterhin "positiv". (Analyse vom 10.04.2018)Börsenplätze Südzucker-Aktie:XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:13,72 EUR +1,74% (10.04.2018, 15:35)