Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

13,92 EUR -0,61% (28.06.2018, 10:43)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frank- reich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2017/18 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Euro. (28.06.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktie: Weiter abwärts - AktienanalyseDie Anleger von Europas größtem Zuckerhersteller Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: SUEZF) brauchen weiter starke Nerven, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nachdem sich der Kurs zuletzt etwas stabilisiert habe, habe es in dieser Woche erneut einen Dämpfer gegeben. Schuld daran seien gleich zwei negative Analystenstimmen gewesen. So habe das Analysehaus Kepler Cheuvreux das Kursziel für Südzucker von 12,50 auf 11,75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "reduce" belassen. Die jüngsten Gewinnwarnungen der wichtigen Tochtergesellschaften Agrana und CropEnergies hätten bestätigt, dass der Zuckerhersteller vor allem auf kurze Sicht suboptimal positioniert sei, so Analyst Anton Brink. Das Marktumfeld sei nicht nur für Zucker, sondern auch für Bioethanol und den Zuckersirup Isoglukose schwierig.Zugleich habe sein Goldman Sachs-Kollege John Ennis die Aktie von "neutral" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 13 auf 11 Euro gesenkt. In der aktuellen Bewertung sei eine Zuckerpreiserholung eingepreist, mit der er so nicht rechnet, so Ennis. Er gehe dagegen in einer am Montag vorliegenden Studie von anhaltendem Überangebot und einer nur schleppenden Preisstabilisierung aus.Anleger, die nun würden wissen wollen, wie es tatsächlich um Südzucker bestellt sei, müssten sich noch ein wenig gedulden. Der Konzern werde seine Zahlen zum ersten Quartal 2018/19 erst am 12. Juli vorlegen. Bis dahin dürften die Bären am Drücker bleiben. (Ausgabe 25/2018)Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:13,98 EUR +0,14% (28.06.2018, 10:33)