Börsenplätze Südzucker-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

13,63 EUR -2,36% (28.06.2018, 15:19)



Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

13,645 EUR -2,31% (28.06.2018, 15:34)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frank- reich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2017/18 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Euro. (28.06.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) zu kaufen.Im zweiten Quartal dieses Jahres hätten die USD-Notierungen der wichtigsten Nahrungsmittel gemessen am GSCI Index um fast 4% nachgegeben, der Anstieg seit Jahresanfang sei damit auf +1% gesunken. Unter Druck hätten seit Jahresbeginn neben Sojabohnen (-6%) und Palmöl (-5%) besonders Zucker (-12%) gestanden. Neben der Erwartung einer deutlich höheren Rübenernte aufgrund der neuen EU-Zuckermarktordnung hätten Währungseffekte den Preisdruck verstärkt: Die starke Abwertung des Real habe brasilianischen Bauern kurzfristig Wettbewerbsvorteile beschert.Unter dieser Entwicklung habe besonders Südzucker gelitten. Der Vorstand habe nun für das Zuckergeschäft einen operativen Verlust avisiert und die Gewinnerwartung für das laufende Geschäftsjahr reduziert. Zudem habe der niedrigere Zuckerpreis die Ethanolpreise nach unten gezogen, die wesentliche Geschäftsgrundlage der Konzerntochter CropEnergies. Zwar habe sich Ende Mai abgezeichnet, dass Raffinerien in den USA weiterhin einen bestimmten Anteil von Bioethanol dem Benzin beimischen müssten. Angesichts der Preisdifferenz zwischen den Kraftstoffen sei zudem der wirtschaftliche Anreiz gestiegen, mehr Bioethanol zu tanken. Allerdings sei die Entwicklung von der Erwartung überlagert worden, dass die von den USA geplanten Zollabgaben auf Industrieprodukte auch den Handel mit Agrargütern einschränken könnten, so dass die Preise für Mais, einem wichtigen Rohstoff für die Bioethanolproduktion, seit Ende Mai um 14% zurückgegangen seien.Die Nahrungsmittelhersteller dürften zwar vorerst unter Druck stehen, da anziehende Zinsen in den USA die Währungen der Schwellenländer belasten würden. Der Preisdruck bei Rohstoffen dürfte sich fortsetzen, die Kaufkraft auf vielen Absatzmärkten bleibe begrenzt. Daher dürften bald weitere Portfoliobereinigungen anstehen, meist der Verkauf von Beteiligungen mit wachstumsschwachen, meist regionalen Marken. Die Quartalsberichte hätten aber gezeigt, dass das um Sondereffekte bereinigte organische Wachstum intakt sei. Insofern würden Kursrückgänge Kaufgelegenheiten bieten. Die Sektoreinschätzung des Analysten laute weiterhin "positiv".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Südzucker AG": Keine vorhanden.