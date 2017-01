Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2015/16 einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro. (19.01.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktie: Erholung schon weit fortgeschritten - AktienanalyseSüdzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) tut es schon wieder: Nach einem starken dritten Quartal haben die Mannheimer ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2016/17 erneut angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das MDAX-Unternehmen rechne nun mit einem operativen Ergebnis zwischen 380 und 410 Mio. Euro. Zuvor habe Südzucker 340 bis 390 Mio. Euro angepeilt. Hintergrund sei die deutliche Ergebnisverbesserung im Segment Zucker. Nach einem Minus von 79 Mio. Euro im Vorjahr rechne der Konzern nun mit einem Plus von 90 bis 120 Mio. Euro.Treiber seien die gestiegenen Zuckerpreise. Dadurch habe der Konzern den niedrigeren Absatz mehr als ausgleichen können. Während der Umsatz in den ersten neun Monaten um 0,9 Prozent auf 4,9 Mrd. Euro zurückgegangen sei, sei das operative Ergebnis um 65 Prozent auf 327 Mio. Euro gestiegen. Noch besser sei es im dritten Quartal gelaufen: Bei einem Umsatz plus von fünf Prozent auf 1,7 Mrd. Euro habe das operative Ergebnis um satte 86 Prozent auf 118 Mio. Euro angezogen. Unterm Strich habe Südzucker mit gut 74 Mio. Euro rund 64 Prozent mehr als im Vorjahr verdient.Die Börse habe das Erreichte sowie den verbesserten Ausblick mit steigenden Kursen goutiert. Auf Monatssicht sei es um knapp 14 Prozent nach oben gegangen. Damit rücke das Jahreshoch wieder in Schlagdistanz. So weit, so gut. Zu bedenken gelte allerdings, dass die MDAX-Papiere im letzten Jahr um über 80 Prozent gestiegen seien. Laut Analysten ist das weitere Kurspotenzial damit inzwischen begrenzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2017)XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:24,975 EUR -0,44% (19.01.2017, 15:57)